Nowe tomy Serii Niefortunnych Zdarzeń już w sprzedaży

W październiku ubiegłego roku nakładem wydawnictwa HarperKids, dziecięco-młodzieżowego imprintu HarperCollins Polska, na półkach polskich księgarni pojawiły się wznowienia pierwszych tomów Serii Niefortunnych Zdarzeń. Teraz premierę mają tomy 5. i 6. trzynastoczęściowego cyklu zatytułowane Akademia antypatii oraz Winda widmo.

HarperCollins Polska jeszcze na ten rok zapowiada wydanie kolejnych części. Powrót kultowego cyklu z radością przyjęli fani i fanki twórczości tajemniczego autora używającego pseudonimu Lemony Snicket i młodsze pokolenie, które do tej pory styczność z Serią Niefortunnych Zdarzeń miało za sprawą serialu Netflixa nakręconego na podstawie książek.

Seria Niefortunnych Zdarzeń - o czym są książki?

Przetłumaczone na 41 języków przygody rodzeństwa Baudelaire, 14-letniej Wioletki, 12-letniego Klausa i ich malutkiej siostry, zwanej Słoneczkiem, to opowieść, której nie da się porównać do żadnej innej skierowanej do dzieci i młodzieży. Już w kilku umieszczonych na okładce słowach skierowanych do czytelników autor lojalnie ostrzega, że będzie ponuro, smutno i beznadziejnie. I proponuje, żeby sięgnąć po lżejszą lekturę. Trudno wyobrazić sobie lepszą zachętę do czytania, ale rzeczywiście sięgając po kolejne tomy Serii Niefortunnych Zdarzeń, nie warto liczyć na happy end. Za każdym razem, kiedy wydaje się, że nareszcie los sierot się odwrócił, dzieci wpadają w kolejne tarapaty. Jednak lektura serii jest świetną zabawą, a to dzięki solidnej dawce czarnego, inteligentnego humoru i licznym nawiązaniom do znanych dzieł kultury. W ten klimat idealnie wpisują się mroczne, czarno-białe ilustracje Bretta Helquista.

Akademia antypatii - opis i okładka książki

Wioletka, Klaus i Słoneczko to urocze i inteligentne rodzeństwo, ale ich życie od pewnego czasu jest istnym pasmem nieszczęść. Myślicie, że sieroty w końcu znajdą spokojną przystań?

Po dramatycznym pobycie w Tartaku Szczęsna Woń, w którym musieli ciężko pracować, Klaus, Wioletka i Słoneczko Baudelaire trafiają do Szkoły Powszechnej imienia Prufrocka. Mogłoby się wydawać, że renomowana placówka z internatem to miejsce wprost stworzone dla błyskotliwych i chłonnych wiedzy dzieci. Niestety luksusowy internat okazuje się blaszaną budą, dyrektor szkoły to osobnik wyjątkowo złośliwy, a nauczyciele są okropni. Kiedy zaś na trop rodzeństwa wpada niegodziwy Hrabia Olaf, sytuacja robi się po prostu beznadziejna…

Winda widmo opis i okładka książki

Zgodzicie się chyba, że po niepowodzeniach, które ostatnio były udziałem Wioletki, Klausa i Słoneczka, rodzeństwo zasługuje na odrobinę szczęścia wśród życzliwych ludzi.

Kolejna przygoda Baudelaire’ów nie mogła zacząć się lepiej. Dzieci zostają adoptowane przez majętną parę – Esmeraldę i Jeremiasza Szpetnych. Niestety bardzo szybko na jaw wychodzi przykra prawda. Małżeństwo zdecydowało się stworzyć dom dla Klausa, Słoneczka i Wioletki, ponieważ obecnie w modzie jest akurat adoptowanie sierot. Co będzie, jeśli trend się zmieni? Tym młodzi bohaterowie nie mają czasu się martwić, bo ich największy kłopot materializuje się w osobie Hrabiego Olafa, który nie cofnie się przed najbardziej haniebnym uczynkiem, aby dorwać się do majątku Baudelaire’ów.