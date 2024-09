Nowe zdjęcie z serialu Diuna: Proroctwo. Ta postać przypomina Paula Atrydę z filmów

fot. materiały prasowe

Diuna: Proroctwo to serial Max, którego historia skupi się na Bene Gesserit, gdzie poznamy początki działalności zakonu. Można porównać klimat i zapowiedzi do Gry o tron z wieloma intrygami, spiskami i pogłębieniem mitologii świata przedstawionego w książkach Franka Herberta. Mieliśmy już okazję zobaczyć pierwszy zwiastun produkcji.

Teraz w sieci pojawiło się nowe zdjęcie, które przedstawia Josha Heustona w roli Constantine'a Corrino. Nowy zwiastun prawdopodobnie pojawi się 17 września 2024 roku podczas NYCC. Fani szybko zareagowali, porównując go do Timothee'ego Chalameta w roli Paula Atrydy z kinowych filmów.

Diuna: Proroctwo - zdjęcia

Diuna: Proroctwo - Constantine Corrino

Emily Watson o swojej postaci

Emily Watson wcieli się w Valyę Harkonnen. Jak zapowiada serial i swoją postać?

Serial jest zbudowany wokół zakonu Bene Gesserit. To siostrzeństwo. To jedna z centralnych postaci. Ich moc i wszystkie światy, które kontrolują... To fascynujące.

Opowiedziała też o tym, jak serial łączy to, co znane z książek Herberta z nowymi pomysłami:

To było bardzo ekscytujące. Świetnie było wejść w ten świat ze świadomością, że posiadam umiejętności, aby sprawić, że to wszystko jest prawdziwe. Nie jest to dziecinne. Nie jest Gwiezdnymi Wojnami. Jest o wiele bardziej rozbudowane, co jest bardzo interesujące.

Dune: Prophecy – o czym jest?

Akcja rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z Diuny. Serial opowiada o siostrach Valyi i Tuli Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon znany jako Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, która napisała również scenariusze do odcinków, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka epizodów. W serialu zagrali Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Dune: Prophecy – premiera jesienią 2024 roku na platformie Max.