Nowy klip i plakat To zawsze Agatha. Wiedźma jest poszukiwana

Premiera To zawsze Agatha już niedługo. W sieci pojawił się nowy, krótki klip, który przedstawia rozmowę tytułowej wiedźmy z niejakim Nastolatkiem, którego tożsamość została prawdopodobnie przypadkiem ujawniona. Marvel Studios opublikowało również nowy plakat, który pokazuje, że Agatha Harkness jest poszukiwana.

To zawsze Agatha - obsada, fabuła, data premiery

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, dostaje to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

W obsadzie znaleźli się Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.

To zawsze Agatha – premierę wyznaczono na 18 września 2024 roku na Disney+.