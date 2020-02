Nowy Król Lew - szef Disneya przeprasza szkołę za opłatę za projekcję filmu

Nowy Król lew z 2019 roku był prawdziwym hitem Disneya gromadząc na całym świecie ponad miliard dolarów. Jednak Disney postanowił pobrać pieniądze za seans filmu nie tylko od sieci kinowych. Otóż na początku tego tygodnia pojawiły się informacje, że The Walt Disney Company wysłało rachunek do Emerson Elementary School w Berkeley w Kalifornii na opłatę licencyjną za projekcję zeszłorocznego remaku Króla Lwa bez pozwolenia. W listopadzie szkoła zorganizowała „wieczór dla rodziców” i pokazała w czasie niego widowisko Disneya. Za to koncern domagał się 250 dolarów.

Niedawno szef firmy, Bob Iger postanowił wyjaśnić całą sytuację i przeprosił szkołę oraz stowarzyszenie rodziców i nauczycieli. Dodatkowo obiecał również przekazać część swoich własnych pieniędzy na zbiórkę pieniędzy na placówkę. Impreza, w czasie której pokazano film miała na celu zebranie funduszy dla szkoły. Wydarzenie pozwoliło zgromadzić 800 dolarów.



Our company @WaltDisneyCo apologizes to the Emerson Elementary School PTA and I will personally donate to their fund raising initiative.

— Robert Iger (@RobertIger) February 6, 2020