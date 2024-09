Nowy Nosferatu ma być przerażający i atrakcyjny. "Nie zostało nic z Billa"

© Focus Features

Nicholas Hoult w rozmowie z portalem IndieWire stwierdził, że występ Billa Skarsgårda w nadchodzącym Nosferatu jest przerażający i tak realistyczny, jakby aktor całkowicie zniknął, zostawiając tylko graną przez siebie postać.

Jest przerażający, to nie jest Bill. To właśnie to, co jest w tym wszystkim tak niepokojące. Jego występ to prawdziwa transformacja, gdzie nie zostało nic z Billa. Jest to straszne i onieśmielające. Jego głos, fizyczność - mam na myśli charakteryzację - to naprawdę cudowna postać i zrobił z nią wspaniałą robotę.

To samo mówił wcześniej Robert Eggers, reżyser Nosferatu. Jego zdaniem Bill Skarsgård przeszedł tak ogromną transformację, że może nawet nie zostać dostatecznie doceniony za ten występ, ponieważ ludzie zwyczajnie nie będą widzieć w tej postaci ani krzty aktora. Sam Skarsgård także przyznał, że bardzo wczuł się w tę "obrzydliwą" postać i musiało minąć trochę czasu, zanim "pozbył się demona, który został w nim przyzwany".

Jest obrzydliwy. Ale też bardzo seksualny. Bawi się seksualnym fetyszem na temat mocy potwora i co robi z tobą czucie się przyciągniętym przez coś takiego. Mam nadzieję, że będzie dla was trochę atrakcyjny, a jednocześnie będziecie czuć się przez to zniesmaczeni sobą. Wątpię, że ludzie mnie rozpoznają w tej roli.

