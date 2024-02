Nowy realme C67 – mistrz budżetowych smartfonów

fot. naEKRANIE

Poprzednie, które brzmiało Dare to leap, wraz z premierą nowego smartfona zastępuje nowe: Make it real. Telefon realme C67 to najnowszy przedstawiciel serii C oraz następca popularnego modelu C55. Wyróżnia się aparatem o wysokiej rozdzielczości 108 MP oraz szybkim procesorem Snapdragon 685 oraz wieloma cechami, które sprawiają, że jest atrakcyjnym urządzeniem dla swojej grupy docelowej, czyli ludzi młodych. Jedną z tych cech jest oczywiście atrakcyjna cena.

fot. naEKRANIE

Mocny aparat i wysoka wydajność

Realme C67 to kompletny pakiet fotograficzny stworzony, aby przekraczać oczekiwania. Główny aparat urządzenia o rozdzielczości 108 MP, z 3-krotnym zoomem w sensorze i największym rozmiarem sensora w swojej klasie, wyznacza nowy standard fotografii w wysokiej rozdzielczości w budżetowych smartfonach. Aparat obsługuje bezpośrednie przechwytywanie obrazu 108 MP, zapewniając krystalicznie czyste zdjęcia przy każdym ujęciu. Innowacyjna technologia 3-krotnego zoomu, wykorzystująca 12 milionów pikseli w centralnej części czujnika, pozwala na bezstratne fotografowanie, dzięki czemu C67 jest doskonałym narzędziem do robienia głębokich, szczegółowych zdjęć portretowych z naturalnie wyglądającym efektem bokeh. Dzięki rozmiarom sensora realme C67 wyróżnia się też pod względem nocnej fotografii.

fot. naEKRANIE

Atrakcyjny design i jasny wyświetlacz

Wyświetlacz Realme C67 ma przekątną 6,72 cala, rozdzielczość FHD+ oraz częstotliwość odświeżania 90 Hz. Osiąga przy tym jasność na poziomie 950 nitów, co zapewnia dobrą widoczność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Co ciekawe, jest to pierwszy smartfon w swojej klasie cenowej, w którym wyeliminowano plastikowe wsparcie ekranu, cechę zwykle kojarzoną z flagowymi urządzeniami ze względu na jego złożoną strukturę. Dostępny w kolorze zielonym i czarnym, C67 może pochwalić się ultracienką obudową o grubości 7,59 mm. Zaawansowany proces powlekania gradientowego tworzy unikalne efekty kolorystyczne na pleckach telefonu, odbijając i załamując światło i uwypuklając teksturę.

fot. naEKRANIE

Nowa era wrażeń z użytkowania

Realme C67 został zaprojektowany tak, aby spełnić wysokie oczekiwania młodych użytkowników w zakresie jakości i wydajności sprzętu oraz funkcjonalności oprogramowania. MiniCapsule 2.0 oferuje więcej interaktywnych funkcji oprogramowania, pozwalając między innymi na łatwe sterowanie odtwarzaniem muzyki i płynne przełączanie między utworami. Dzięki maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki oraz technologii 360° NFC do szybkich płatności, a także dwóm głośnikom stereo, realme C67 oferuje pakiet najnowszych, bardzo przydatnych funkcji w dobrej cenie.

fot. naEKRANIE

Ceny i dostępność

Realme C67 debiutuje w specjalnych cenach promocyjnych: wariant 8/256 GB w cenie 899 zł, zaś model 6/128 GB w cenie 799 zł. Smartfony dostępne są w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik, x-kom, Max Elektro, Neonet, Allegro, sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. Po okresie promocyjnym, który potrwa od 6 do 18 lutego, ceny będą wynosić 999 PLN za model 8/256 GB i 899 PLN za wariant 6/128 GB.

fot. realme

Realme C67 ma szansę porozpychać się rynku budżetowych smartfonów. Dzięki potężnemu aparatowi, płynnemu wyświetlaczowi, solidnej wydajności oraz eleganckiemu wzornictwu, jest to atrakcyjny wybór dla każdego, kto szuka porządnego smartfona w dobrej cenie.