fot. ASUS ROG

Reklama

Dzięki szeregowi udoskonaleń sprzętowych, takich jak większa pojemność pamięci, nowa bateria i ulepszone joysticki, ROG Ally X staje się doskonałym wyborem dla graczy ceniących mobilną rozrywkę.

Pamięć i wydajność: ROG Ally X wyposażono w dysk SSD M.2 2280 o pojemności 1 TB, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim modelu. Nowa pamięć masowa zapewnia użytkownikom wystarczającą przestrzeń na przechowywanie gier, filmów i aplikacji. W połączeniu z 24 GB pamięci RAM LPDDR5X-7500, konsola oferuje szybkie i płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających tytułach. Układ APU AMD Ryzen Z1 Extreme, który współdzieli pamięć VRAM z systemową pamięcią RAM, pozwala na jeszcze lepszą wydajność w grach nowej generacji.

ASUS ROG Ally X

Bateria: Jednym z najważniejszych usprawnień w ROG Ally X jest nowa bateria o pojemności 80 Wh, która jest dwukrotnie większa niż w poprzednim modelu, co pozwala na dłuższą rozgrywkę bez konieczności podłączania do zasilania. Mimo zwiększenia pojemności baterii konsola waży tylko 70 gramów więcej niż jej poprzedniczka, co jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę znacznie lepsze parametry techniczne. Waga urządzenia, wynosząca 678 gramów, jest dobrze rozłożona, co zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długotrwałego grania.

fot. ASUS ROG

Sterowanie i łączność: obudowa ROG Ally X została przeprojektowana, aby zapewnić jeszcze większy komfort użytkowania. Ergonomiczne uchwyty, bardziej zaokrąglony kształt i głębsze wyprofilowanie sprawiają, że urządzenie doskonale leży w dłoniach. Ulepszone joysticki, wykonane z bardziej wytrzymałych materiałów, oferują precyzyjne sterowanie i dłuższą żywotność. Konsola została również wyposażona w dwa porty USB-C, z których jeden jest kompatybilny z Thunderbolt, co umożliwia podłączenie szerokiej gamy akcesoriów i zewnętrznych urządzeń, takich jak stacje dokujące i zewnętrzne procesory graficzne.

fot. ASUS ROG

Chłodzenie: Ulepszone chłodzenie to kolejny ważny element ROG Ally X. Konsola została wyposażona w nowe wentylatory, które są o 23% mniejsze i mają o 50% cieńsze łopatki, co zwiększa przepływ powietrza. Dodatkowy, trzeci otwór wentylacyjny na górnej krawędzi urządzenia pozwala na skuteczniejsze odprowadzanie ciepła, co zapewnia niższą temperaturę panelu i bardziej komfortowe użytkowanie.

Dostępność i cena

ROG Ally X jest już dostępny w regularnej sprzedaży w Polsce. Konsolę można kuupić za 3899 zł. Dzięki imponującej specyfikacji technicznej, jest to jedna z najbardziej interesujących propozycji wśród przenośnych urządzeń do grania.

ROG Ally X został stworzony z myślą o Windows 11 i graniu w podróży. W połączeniu z Armoury Crate SE 1.5, który oferuje nową, personalizowaną bibliotekę gier i ujednolicone aktualizacje systemu, ROG Ally X został zaprojektowany tak, by gra na konsoli przenośnej była lepsza niż kiedykolwiek. Dzięki ulepszonym podzespołom, lepszej ergonomii i wydajniejszemu chłodzeniu, ROG Ally X stanowi doskonały wybór dla wszystkich graczy poszukujących wysokiej jakości mobilnej rozrywki.

fot. ASUS ROG