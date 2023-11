Nowy Steam Deck OLED już za tydzień!

fot. Valve

Data premiery Steam Deck OLED ustalona została na 16 listopada. Przenośna konsola będzie wyposażona w ulepszony wyświetlacz OLED, lepszy dźwięk i kilka innych ulepszeń. Będzie również wyposażona w baterię, która podniesie żywotność baterii. Valve podaje, że będzie to od 30 do 50 procent poprawy w stosunku do poprzedniej wersji konsoli.

Model Steam Deck OLED będzie dostępny w dwóch konfiguracjach pamięci masowej: 512 GB i 1 TB, które będą kosztować odpowiednio 2599 zł i 3099 zł. I podobnie jak jego poprzednik, Steam Deck OLED wyposażony będzie w gniazdo kart microSD. Zamówienia przedpremierowe wystartują w przyszłym tygodniu.

Nowa konsola przenośna od Valve porzuca ekran dotykowy LCD na rzecz 7,4-calowego ekranu OLED z obsługą HDR. Wzrost wielkości jest więc niewielki w stosunku do siedmiocalowego wyświetlacza w oryginalnym modelu. Wymiary handhelda pozostają jednak niezmienione. Jak widać na zdjęciach, model Steam Deck OLED ma po prostu nieco mniejszą ramkę wokół ekranu.

Wspomnianym już ulepszeniem Steam Deck OLED jest nowa bateria 50 Wh, czyli o 25% większa w porównaniu do 40 Wh z poprzedniego modelu. Wydajność baterii była newralgicznym punktem Steam Decka w momencie premiery, więc pojemniejsza bateria na pewno podniesie komfort użytkowania, tym bardziej, że Valve twierdzi, że szybciej będzie się ładować.

Wraz z wprowadzeniem przez Valve dwóch nowych modeli OLED do oferty Steam Decków, firma obniża cenę wszystkich konsol wyposażonych w ekran LCD. Firma planuje zaprzestać produkcji modeli LCD o pojemności 64 GB i 512 GB i będą one dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych. Poniżej możecie sprawdzić nowe ceny modeli LCD.

Model 64 GB – 1699 zł

Model 256 GB – 1899 zł

Model 512 GB – 2099 zł

Pomimo sporych ulepszeń, nowy model konsoli nie zaoferuje lepszej wydajności. Nowy ekran OLED oferuje wyższą częstotliwość odświeżania 90 Hz, nadal jednak wyświetla obraz w natywnej rozdzielczości 1280x800.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Steam Deck OLED zawiera również moduł Wi-Fi 6E, który umożliwia nawet trzykrotnie szybsze pobieranie i lepszą wydajność podczas grania w gry online, w zależności od połączenia internetowego i routera.

Dla jasności – to tylko ulepszony model konsoli, jak Nintendo Switch OLED, a nie nowy Steam Deck 2. Valve już wcześniej zapowiedziało, że następca Steam Deck nie zostanie wydany do co najmniej 2025 roku.

Wymiary obudowy pozostaną takie same, ale nowy Steam Deck OLED będzie o około 30 gramów lżejszy od swojego poprzednika. Dzięki ulepszonemu chłodzeniu będzie również chłodniejszy niż premierowy Steam Deck, który był znany z tego, że potrafił się nieźle rozgrzać.

Nie dla nas limitowana edycja Steam Deck OLED

Valve wypuszcza limitowaną edycję modelu Steam Deck OLED ze wzorzystą, półprzezroczystą obudową. Niestety, efektowny model Limited Edition jest dostępny wyłącznie dla klientów z USA i Kanady. Jest on dostępny tylko w opcji 1 TB, zawiera ekskluzywne etui do przenoszenia i kosztuje 30 dolarów więcej niż zwykły 1 TB Steam Deck OLED wyceniony w Stanach Zjednoczonych na 679$. U nas przełożyłoby się to zapewne na cenę w okolicach 3249 zł

W standardowym modelu Valve trzyma się koloru czarnego bez względu na pojemność pamięci masowej, a jedynymi opcjami zmiany kolorów są tylne płyty i skórki innych firm, ale jak wynika z wywiadu udzielonego IGN, Valve nie wyklucza stworzenia Steam Decków w innych kolorach.