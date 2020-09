Nowy wróg Spider-Mana pokazał potencjał. Jest naprawdę groźny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

"Nowy" czarny charakter, Kindred, przeciwnik Spider-Mana, ma szansę stać się jednym z jego największych antagonistów w historii; wygląda na to, że coś łączy go z Web of Life and Destiny (Siecią Życia i Przeznaczenia). Run Nicka Spencera ciągnie się już od dwóch lat, cały czas budując ten wątek narracyjny.

Spencer jakiś czas temu przedstawił czytelnikom tajemniczego nowego złoczyńcę o imieniu Kindred, pałającego trwałą i głęboką nienawiścią do Spider-Mana, najwyraźniej wynikającą z pobudek osobistych. Wie on o Pajączku bardzo dużo. W rzeczywistości Kindred manipulował marzeniami sennymi Petera Parkera, próbując doprowadzić go do szaleństwa. Całość powoli zaczynała frustrować czytelników - Kindred przenika życie Parkera od długiego czasu, a mimo to nie był rzeczywiście rozwinięty jako postać; nawet jego podstawowe umiejętności pozostawały tajemnicą. W tym tygodniu wspomniany zeszyt w końcu dał solidną wskazówkę, sugerując wyjaśnienia niektórych mocy.

Norman Osborn stał się celem Sin-Eatera; Spider-Man postanowił ocalić swojego największego nemezis przed zagrożeniem, które uważa za znacznie gorsze. Osborn najwyraźniej zna sekret Kindreda, więc Kindred chce się go pozbyć. W tym celu Kindred manipuluje snami reszty Spider-Family - Milesa, Spider-Woman, Spider-Girl, Spider-Gwen, a nawet Madame Web - by przekonać ich, że Peter jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a co najważniejsze - Madame Web identyfikuje te sny jako ostrzeżenia z samej Sieci Życia i Przeznaczenia.

Sieć Życia i Przeznaczenia spaja cały czas i przestrzeń, a totemy-pająki, takie jak Parker i jego przyjaciele, są do niej dostrojone. Tak właśnie działa pajęczy zmysł: instynktowne, intuicyjne połączenie z Siecią zapewnia hiper-świadomość otaczającego świata i tego, co ma się wydarzyć. Wygląda na to, że Kindred też jest pająkiem-totemem, który może uzyskać dostęp do sieci i za jej pośrednictwem dostać się do umysłów innych totemów. To potencjalne wyjaśnienie zdolności zasiania ziarna chaosu w głowie Petera.

Jeśli Kindred rzeczywiście jest totemem, to zasadniczo jest mrocznym lustrzanym odbiciem samego Spider-Mana. Prawdopodobnie posiada wiele umiejętności Pajączka; co więcej, jego zdolność do manipulowania Siecią Życia i Przeznaczenia sugeruje znacznie większy potencjał. Może więc dorównać Parkerowi i prześcignąć go w sposób, który nawet nie śnił się Venomowi.

Wciąż jednak nie wiemy, czy Nick Spencer rozwinie Kindreda w odpowiedni sposób, dając mu choćby interesujące backstory. Czekamy na kolejne informacje.