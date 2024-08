fot. Disney+

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy to nowy projekt, który przedstawi alternatywną historię odległej galaktyki. Premiera już stosunkowo niedługo, bo 13 września 2024 roku na Disney+. Jedną z atrakcyjniejszych wiadomości o nowej produkcji jest powrót Ahmeda Besta do roli Jar Jar Binksa. Tym razem jednak w złowieszczej wersji Sitha.

Sprawdźcie nowy zwiastun, w którym poza Darth Jar Jarem zobaczycie też znane postaci z Gwiezdnej Sagi, ale w odmienionych rolach, na przykład różowego Dartha Vadera.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – o czym jest?

Historia opowiada o Sigu Greeblingu (Gaten Matarazzo), który odkrywa potężny artefakt z ukrytej świątyni Jedi. Trafia do pokręconej i dzikiej wersji galaktyki, w której wszystko zostało pomieszane. Dobrzy stali się źli, zaś źli przeszli na stronę dobra, a los wszystkich zależy od tego, czy Stig stanie się bohaterem, który poskłada wszystkie kawałki wszechświata w całość.

W LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy poznamy więc alternatywą wersję historii, w której Ewoki pilotują X-Wingi, wojny klonów nigdy nie było, a Darth Jar Jar przylatuje czarnym Sokołem Milenium.

Twórcami serialu są Dan Hernandez i Benji Samit. W obsadzie głosowej poza Matarazzo i Bestem znaleźli się również Tony Revolori (Dev Greebling), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo) oraz Mark Hamill (Luke Skywalker).

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – premierę wyznaczono na 13 września na Disney+.