Zwiastun serialu Say Nothing. Opowie o konflikcie w Irlandii Północnej

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Say Nothing to nowy serial od FX, które znane jest z tworzenia jakościowych produkcji telewizyjnych. Serial zadebiutuje na Hulu, a zatem w Polsce powinien być dostępny do obejrzenia w ramach pakietu Disney+. Historia oparta jest na książce Patricka Raddena Keefe'a i opowiada o prawdziwych wydarzeniach. Akcja dzieje się w trakcie konfliktu w Irlandii Północnej zwanego również The Troubles. Dziewięcioodcinkowa produkcja opowie o porwaniu Jean McConville. Serial skupia się na przedstawieniu życia członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej na przestrzeni czterech dekad. To ta grupa została oskarżona o porwanie McConville.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun serialu:

Say Nothing - opis fabuły

Serial rozpoczyna się od szokującego zaginięcia Jean McConville, samotnej matki wychowującej dziesięcioro dzieci, która została porwana z własnego domu w 1972 roku i nigdy później jej nie widziano. Say Nothing pokaże, co ludzie potrafią zrobić z powodu wiary. Jak głęboko podzielone społeczeństwo rozpoczyna konflikt zbrojny w cieniu zradykalizowanej przemocy. Ile psychologicznie kosztuje milczenie?

W obsadzie znajduje się: Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan oraz Maxine Peake.

Say Nothing - premiera 14 listopada 2024 roku na Hulu. W Polsce będzie to Disney+.