O, Kanado dostało zwiastun. Historia artystycznych upadków i wzniesień

O, Kanado, to film oparty na książce pod tytułem Foregone, autorstwa Russella Banksa. Adaptacja powieści w reżyserii Paula Schradera, to powrót jego współpracy z aktorem Richardem Gere’em po ponad 40 latach od filmu American Gigolo. Fabuła ich nowego filmu opowie o artyście, który musi zmierzyć się ze swoją przeszłością.

O, Kanado - zwiastun

Starzejący się reżyser Leonard Fife (Richard Gere), wciąż pełen pasji pomimo walki z chorobą, chce opowiedzieć swoją historię życia, bez filtrów, zanim będzie za późno. Jako reżyser uznanych dokumentalnych exposé, ma wiele powodów do dumy, ale unikanie poboru do wojska podczas wojny w Wietnamie oraz przeszłe relacje kryją w sobie trudne prawdy. Leonard zgadza się na długie wywiady z byłym studentem Malcolmem (Michael Imperioli), opowiadając szczerze o młodszym sobie(Jacob Elordi) w burzliwych latach 60. Na żądanie Leonarda, jego żona i niezastąpiona artystyczna partnerka, Emma (Uma Thurman), jest świadkiem tych rozmów. Jego sukcesy zostają zestawione z porażkami, a kiedy mit o mężczyźnie zostaje obnażony, artysta musi zmierzyć się z tym, co pozostało.

Produkcja pojawiła się już na festiwalu filmowym w Cannes, ale film swoją kinową premierę będzie miał dopiero 18 grudnia 2024 roku. Aktualnie można go zobaczyć na stronie VOD festiwalu Nowe Horyzonty.