Festiwal Nowe Horyzonty z telewizorem Samsung: filmowe klasyki na wielkim ekranie!

Samsung został partnerem prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 18-28 lipca. W ramach tej współpracy firma Samsung przygotowała specjalną strefę Classics & Chill by Samsung AI, gdzie widzowie będą mogli zobaczyć kultowe filmy na imponującym 85-calowym telewizorze Samsung 8K AI TV. Seanse odbędą się w Dolnośląskim Centrum Filmowym od 19 do 28 lipca.

Filmowa nostalgia w nowoczesnym wydaniu

Strefa Classics & Chill by Samsung AI to miejsce, gdzie widzowie mogą przenieść się w filmową podróż do przeszłości. Na ogromnym ekranie 85QN900D, wspieranym przez zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji, wyświetlone zostaną takie klasyki jak „Dzień Świstaka”, „Goonies”, „Wejście smoka”, „Reality Bites”, „Clerks – Sprzedawcy”, „Gremliny rozrabiają”, „Uczniowska balanga” oraz „Biegnij Lola, biegnij”. Widzowie nierzadko po raz pierwszy zobaczą je w jakości dalece przewyższającej to, co oferowały telewizory kineskopowe, magnetowidy VHS i wielokrotnie przechodzone kasety z wypożyczalni, na których oglądali je po raz pierwszy. Młodsi będą zaś mogli zobaczyć je od razu w doskonałej formie.

Technologiczna doskonałość

Mierzący powalające 85 cali przekątnej telewizor Samsung 85QN900D 8K AI TV, który zostanie użyty do wzbudzenia w widzach kinowej nostalgii, to szczyt osiągnięć technologicznych marki. Dzięki technologii Skalowania AI 8K Pro, obsługiwanej przez 512 sieci neuronowych, obraz i dźwięk są optymalizowane w czasie rzeczywistym. Procesor NQ8 AI Gen3 zapewnia najostrzejszy i najbardziej płynny obraz, a technologia Dolby Atmos® gwarantuje wielowymiarowy dźwięk przestrzenny, co pozwala widzom całkowicie zanurzyć się w filmowym świecie.

Seanse bez ograniczeń

Seanse w strefie Classics & Chill by Samsung AI nie wymagają formalnego stroju – widzowie mogą poczuć się jak w domowym zaciszu. Darmowe wejściówki na pokazy można odbierać od 17 lipca w Kinie Nowe Horyzonty i od 19 lipca w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Każda osoba może odebrać maksymalnie dwie wejściówki, a liczba miejsc jest ograniczona.

Festiwal na wielkim ekranie i online

Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, prezentujące światowe hity, odważne debiuty oraz kino mistrzyń i mistrzów. Tegoroczna edycja obejmuje aż 285 filmów, a po zakończeniu stacjonarnej części festiwalu, do 4 sierpnia trwać będzie część online, dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Harmonogram pokazów i więcej informacji

Pełny harmonogram filmów wyświetlanych w strefie Classics & Chill by Samsung AI można znaleźć na stronie festiwalu nowehoryzonty.pl. Nie przegapcie okazji na wyjątkowe filmowe doświadczenie z Samsung AI!

Zapraszamy do Wrocławia na niezapomniane filmowe emocje z Samsungiem!