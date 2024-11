Obcy - Ridley Scott pracuje nad nowym filmem. O który chodzi?

materiały prasowe

The Hollywood Reporter, prestiżowy portal popkulturowy, opublikował artykuł o Ridleyu Scottcie i jego firmie produkcyjnej, Scott Free Productions. W tekście uwzględniono informacje o aktualnych planach i celach 86-letniego reżysera, z czego wynika, że Scott "pracuje nad nowym filmem z serii Obcy" dla 20th Century Studios. Co to może oznaczać?

Obcy - o czym może być nowy projekt Ridleya Scotta?

Pierwsza myśl prowadzi do Obcego: Romulusa - szczególnie że artykuł zaznacza, iż Scott pracuje nad nowym projektem po sukcesie, jaki osiągnął Romulus. Jednak wcześniej zaznaczano, że jest to "samodzielna" historia, która raczej nie doczeka się kontynuacji.

Jest również możliwe, że Scott aktualnie pracuje nad wyczekiwanym od 2017 roku sequelem Prometeusza oraz Przymierza. O tym pomyśle dyskutowano już od lat, ale wielokrotnie odsuwano go na dalszy plan.

Po trzecie, Scott może rozwijać zupełnie nowy projekt dla swojego dystopijnego świata sci-fi. Franczyza Obcy zawsze miała potencjał na rozbudowę, ale możliwości nigdy nie były tak klarowne, jak po Romulusie, który zaoferował nowe, świeże spojrzenie na uniwersum, nie tracąc przy tym elementu grozy.

Warto zaznaczyć, że THR użył ogólnego sformułowania przy opisie pracy Scotta nad nowym projektem. To dość kluczowe, bo raczej on sam chciałby wyreżyserować sequel Przymierza, ale w przypadku czegoś takiego jak Romulus najpewniej ograniczyłby się do roli producenta.

