Obi-Wan Kenobi - 2. sezon jest możliwy? Lucasfilm zmienia plany

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o serialu Obi-Wan Kenobi pochodzi od Jasona Warda z makingstarwars.net, więć jedno z najbardziej rzetelnych źródeł na temat Star Wars. Wszystkie jego przecieki na temat fabuły Kenobiego do tej pory się potwierdziły. Powołuje się na swoje zaufane źródło z kręgów Disneya.

Obi-Wan Kenobi 2 - będzie nowy sezon?

Według jego źródła Lucasfilm i Disney+ podjęli decyzję o tym, by kontynuować przygody Obi-Wana Kenobiego. Zwraca jednak uwagę, że nie wiadomo, czy Kenobi 2 będzie mieć formę 2. sezonu, czy jakąś inną. Do tego dodaje, że w końcowych odcinkach pierwszego sezonu wprowadzono zmiany, aby otworzyć furtkę na kontynuację.

Wcześniej Ward informował, ze Reva (Moses Ingram) miała zginąć w finale z rąk Vadera. Według nowych informacji podjęto decyzję o zmianie, więc jej scena śmierć została wycięta. Nie jest w stanie potwierdzić, czy dokonali jakichś dokrętek, ale plan jest taki, że Reva jednak przeżyje, by jej historia była kontynuowana.

Na razie konkrety związane z jej losem i przyszłością nie są znane, ale wątpliwe jest, by pozostała Inkwizytorką. Ward zwraca uwagę, że według jego źródeł Wielki Inkwizytor powróci jeszcze w tym sezonie. Ta postać nie zginęła. Z uwagi na to, co zrobiła Reva można uznać, że będzie w poważnych tarapatach.

Na razie nie ma większych szczegółów, bo jak Ward słusznie zwraca uwagę, koncepcja kontynuacji nie została jeszcze opracowana. Dodajmy, że w maju 2022 roku Ewan McGregor otwarcie mówił o swojej chęci, by wrócić w kolejnym sezonie, więc niewykluczone, że ta wypowiedź miała związek z jeszcze nie ogłoszonymi decyzjami.