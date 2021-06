Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor o pracy nad serialem. Cieszy się jak dziecko

fot. materiały prasowe

Ewan McGregor i Pedro Pascal wzięli udział w serii Variety zatytułowanej Actors on Actors. W niej też aktorzy wzajemnie siebie przepytują tworząc inną formę wywiadu. Wszystko oczywiście odbyło się zdalnie za pomocą zooma. Obaj panowie są obecnie aktywnymi graczami w świecie Gwiezdnych Wojen, więc ten temat musiał paść.

Pascal więc zapytał McGregora o powrót do roli po tylu latach. Oczywiście obaj utrzymują tajemnicę, ale McGregor podzielił się swoją ekscytacją z pracy na planie. Ściślej chodzi o to, że po raz pierwszy mógł grać z prawdziwymi szturmowcami Imperium, bo jego szturmowcy byli klonami.

- To jest szaleństwo! Czułem się, jakbym znów miał sześć lat, ponieważ gdy byłem blisko jednego z nich. przestraszyłem się. Wariactwo! Potem kogoś zapytałem: "czy w moich filmach też byli tacy szturmowcy?" Ponieważ nie sądzę, abym wcześniej na żywo widział takiego szturmowca. Powiedzieli mi: "Nie, to nie byli tacy szturmowcy, to były klony". A i Jawy! Miałem kolejną scenę z Jawą!

Prace na planie serialu wciąż trwają i według informacji potrwają najprawdopodobniej do końca roku. Historia rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z Zemsty Sithów. Na ekranie zobaczymy też Haydena Christensena, który powraca do roli Vadera. Ma dojść do konfrontacji z byłym mistrzem.

W obsadzie są także Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell i Benny Safdie.