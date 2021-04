Obi-Wan Kenobi - Jar Jar Binks pojawi się w serialu?

Lucasfilm

Obi-Wan Kenobi to kolejny z aktorskich seriali Lucasfilm i platformy Disney+ z uniwersum Gwiezdnych wojen. W poniedziałek, 29 marca, ogłoszono obsadę produkcji. Możemy w niej spotkać kilka znanych już fanom uniwersum twarzy. To skłoniło niektórych wielbicieli do spekulacji na temat pojawienia się Jar Jar Binksa w projekcie.

Jednak Ahmed Best, który wcielił się w postać, potwierdził na Twitterze, że nie wróci jako Jar Jar w nowej serii Disney+. Best zdecydowanie nie jest zaangażowany, co prawdopodobnie oznacza, że ​​jego postać również nie, chyba, że producenci zdecydują się na obsadzenie kogoś innego. Dla przypomnienia Jar Jar pojawił się po raz pierwszy w filmie Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo, gdzie pomagał Kenobiemu na planecie Naboo, by potem zostać doradcą senator Padme Amidali.



W obsadzie serialu są Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Moses Ingram, Indira Varma, Sung Kang, O'Shea Jackson Jr., Kumail Nanjiani, Bonnie Piesse, Simone Kessell, Rupert Friend oraz Benny Safdie.