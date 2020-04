Obi-Wan Kenobi - serial Disney+ ma nowego scenarzystę

W styczniu pojawiły się informacje o tymczasowym wstrzymaniu prac nad serialem o Obi-Wanie Kenobim. Powodem okazały się scenariusze. W Disneyu oraz Lucasfilm zdecydowano, że chcą o wiele lepszej i bardziej dopracowanej historii, zatem rozpoczęto poszukiwania nowego scenarzysty. Za poprzednie materiały odpowiadał Hossein Amini, który nie jest już związany z projektem.

Teraz Variety informuje, że rolę scenarzysty przejął Joby Harold, który znany jest jako producent wykonawczy Johna Wicka 3 oraz napisał scenariusz do filmu Army of the Dead od Zacka Snydera. Deborah Chow pozostaje showrunnerką i reżyserką każdego odcinka, a Ewan McGregor nadal ma podpisany kontrakt na główną rolę. Nie wiadomo na razie, kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu.