Obsada 2. sezonu Peacemakera powiększyła się. W kogo wcielają się nowi aktorzy?

Trwają prace na planie 2. sezonu serialu Peacemaker. Według The Hollywood Reporter do obsady dołączyli Sol Rodríguez oraz David Denman. Aktorzy zagrają drugoplanowe role.

Sasha Bordeaux z komiksu w Peacemakerze

Rodríguez wcieli się w Sashę Bordeaux. To postać, która zadebiutowała w 2000 roku w 751. numerze komiksu Detective Comics, jako sojuszniczka Batmana. Była młodą mistrzynią sztuk walki, która została zatrudniona przez Luciusa Foxa jako ochroniarz Bruce'a Wayne'a. Mroczny Rycerz szkolił kobietę, która później została wrobiona w morderstwo Vesper Fairchild, przez co trafiła do więzienia. Później dołączyła do rządowej agencji znanej jako Checkmate.

Aktorka znana jest z roli doktor Teresy Ramirez ze Star Trek: Picard. Ostatnio wystąpiła w komedii romantycznej Holiday in the Vineyards od Netflixa. Ponadto zagrała w serialu Ich pięcioro, a także Pokojówki z Beverly Hills.

Natomiast nie wyjawiono w kogo wciela się David Denman. Aktor znany jest z serialu Mare z Easttown, miniserialu Eric i Bosch: Dziedzictwo. Zagrał też w filmach 13 godzin: Tajna misja w Benghazi, Brightburn: Syn ciemności i Bez litości 3. Ostatni rozdział.

Szczegóły fabuły 2. sezonu są trzymane w tajemnicy. Jednak wiadomo, że Frank Grillo ponownie zagra Ricka Flaga Sr., ojca Rick Flaga Jr. (Joel Kinnaan), którego Peacemaker zabił w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Tę rolę gra w serialu animowanym Creature Commandos, który będzie mieć premierę w 2024 roku. Ponadto za kamerą trzech odcinków stanie James Gunn, który jest też producentem wykonawczym serialu wraz z Peterem Safranem i Mattem Millerem.