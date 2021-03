Kolejni aktorzy w serialu HBO o Los Angeles Lakers. Scenarzysta zdradza szczegóły projektu

źródło: materiały prasowe

Bo Burnham i Jason Segel zagrają w niezatytułowanym serialu stacji HBO o Los Angeles Lakers. Burnham wcieli się w rolę Larry'ego Birda, legendy Boston Celtics, członka amerykańskiego Dream Teamu z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Natomiast Segel sportretuje Paula Westheada, profesora, który postanowił zostać asystentem trenera w Lakersach. Serial jest oparty na książce Jeffa Pearlmana pod tytułem Showtime: Magic, Kareem, Riley i Los Angeles Lakers Dynasty. Jednym z twórców produkcji jest Adam McKay (Big Short), który stanie za kamerą pilotowego odcinka.

Panowie dołączyli do obsady, w której znajdują się już między innymi Jason Clarke jako Jerry West, John C. Reilly jako Jerry Buss, Rob Morgan jako Earvin Johnson Sr., Michael Chiklis jako Red Auerbach, Adrien Brody jako Pat Riley i Sally Field jako Jessie Buss.

Ponadto scenarzysta serialu, Max Borenstein, udzielił wywiadu portalowi Collider, w którym wypowiedział się na temat projektu. Porównał produkcję pod względem struktury do The Crown Netflixa. Stwierdził, że jest to opowieść o amerykańskiej dynastii, o celebrytach, kulturze i rozrywce widziana przez pryzmat NBA i przez pryzmat Lakersów. Wyjawił, że projekt jest przewidziany nie jako limitowany miniserial, ale jako produkcja z większą ilością odsłon. Zdradził, że napisał już scenariusze wszystkich odcinków 1. sezonu.

Borenstein stwierdził również, że Hollywood znajduje się u progu renesansu, spowodowanego pandemią. Dzieje się tak, ponieważ produkcje, które pojawiają się lub będą pojawiały się na antenie miały dłuższy czas na to, aby dopracować jakość scenariuszy.