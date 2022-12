Oddział dla zuchwałych i Kryptonim Polska - premiera seriali w CANAL+ Online

Fot. Robert Jaworski

Platforma streamingowa CANAL+ Online ogłosiła premiery dwóch nowości serialowych, obok których trudno będzie przejść obojętnie. Co trzeba o nich wiedzieć?

Oddział zuchwałych - premiera

Oddział dla zuchwałych (SAS Rogue Heroes) to nowy serial autorstwa Stevena Knighta, który jest znany jako twórca Peaky Blinders oraz See. Jest to miniserial oparty na prawdziwej historii, którego fabuła zamyka się w 6 odcinków. Premiera na antenie CANAL+ Premium odbędzie się 14 grudnia o 21:00. Natomiast 15 grudnia odcinek trafi do serwisu CANAL+ Online. Każdy nowy odcinek co tydzień w środę.

Oddział dla zuchwałych - opis fabuły

Serial opowiada o początkach jednej z najsłynniejszych formacji wojskowych, założonych wśród piasków afrykańskiej pustyni przez szkockiego pułkownika Armii Brytyjskiej, Davida Stirlinga oraz jego towarzyszy: Jocka Lewesa, Paddy'ego Mayne'a i Dudleya Clarke'a. To opowieść o młodych, zuchwałych chłopakach, którzy sieją spustoszenie na tyłach niemieckiego wroga. Ta powietrzno-desantowa brygada podejmowała się misji, które wszyscy inni uznaliby za niemożliwe do wykonania.

Oddział dla zuchwałych

Kryptonim Polska - premiera

Jest to serialowa wersja znanego z kina filmu pod tym samym tytułem, więc innymi słowy jest to jego rozbudowana wersja. Premiera serialu w CANAL+ Online odbędzie się 15 grudnia 2022 roku.

Kryptonim Polska - opis fabuły

Gdyby nie kontuzja, Staszek (Maciej Musiałowski) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola (Magdalena Maścianica) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. On to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana (Borys Szyc). Ona – aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć.