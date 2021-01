Ojciec Mateusz - do ilu przestępstw doszło w Sandomierzu? Statystyki mogą was zaskoczyć

fot. TVP

Ojciec Mateusz jest serialem kryminalnym Telewizji Polskiej, w którym to tytułowy bohater prócz odprawiania mszy, pomaga także policji w Sandomierzu. Autorzy profilu na Facebooku Obliczenia i analizy w rapie, dokonali ciekawej analizy dotyczącej liczby przestępstw dokonanych w serialowym Sandomierzu.

Produkcja Telewizji Polskiej liczy na ten moment 24 sezony, na które składa się łącznie 316 odcinków. Autorzy z profilu Obliczenia i analizy w rapie, obejrzeli każdy z epizodów w celu wyłapania dokonanej liczby popełnionych przestępstw.

fot. TVP

Oto kilka z wniosków, do których doszli autorzy:

W Sandomierzu przez cały czas trwania akcji serialu (grudzień 2008 – grudzień 2020) zginęło dokładnie 150 osób (większość ofiar padła ofiarą zabójcy, ponieważ aż 140 osób zostało zamordowanych).

W serialu najczęściej kradziono wartościowe obrazy oraz ikony. Pieniądze rzadko interesowały przestępców. Ofiarą złodziei padł również miejscowy rolnik, któremu skradziono krowy. Kradziono również relikwie oraz klejnoty.

Napadnięto i pobito niemalże 55 osób, porwano 28 osób, a także usiłowano zamordować 18 osób.

Mieszkańcy Sandomierza padali również ofiarą włamań (22), zastraszeń (14), szantaży (13), zatruć środkami chemicznymi (12) oraz podpaleń (7).

W 307 odcinku policjantów wraz z księdzem Mateuszem zaproszono do programu telewizyjnego, podczas którego mogliśmy dowiedzieć się, że Sandomierz jest jednym z najniebezpieczniejszych miast w naszym kraju. Stwierdzono w nim, że od 2008 w mieście popełniono niemalże 300 poważnych przestępstw. W rzeczywistości w dotychczasowej historii serialu popełniono 502 przestępstwa.

W serialu dochodziło do poważnych wykroczeń lub zbrodni. Autorzy analizy odnotowali dwukrotnie gwałt, trzykrotnie doszło do przejawów rasizmu oraz dwukrotnie pozorowano śmierć lub wypadek. Mieliśmy także pojedynczy przypadek kłusownictwa, nielegalnej adopcji dzieci, defraudacji oraz wzięcie zakładnika. Więcej informacji znajdziecie w poście autorów na Facebooku. Możecie zobaczyć go poniżej: