One Piece: Red - ogłoszono nowy film anime! Opowie o Shanksie?

fot. Toei Animation

W ten weekend anime One Piece świętowało emisję 1000-ego odcinka. Przygotowano wiele atrakcji dla fanów takich jak przerobiony pierwszy opening na obecny styl kreski czy materiały zza kulis prac animatorów oraz aktorów głosowych. Z kolei studio Toei Animation ogłosiło, że 6 sierpnia 2022 roku do kin wejdzie nowy pełnometrażowy film animowany, który jest zatytułowany One Piece Film Red. Fabuła jest trzymana w tajemnicy, ale krótki teaser zwiastuje, że historia będzie związana z rudowłosym Shanksem. Nie wiadomo czy będzie łączyć się z mangą, na której podstawie powstaje anime. Autor mangi, Eiichiro Oda, będzie kreatywnym konsultantem filmu. Reżyserem jest Goro Taniguchi, a scenariusz napisze Tsutomu Kuroiwa. Sprawdźcie wideo:

https://twitter.com/OP_FILMRED/status/1462223854609129477

Zanim ogłoszono film w sieci pojawiały się plakaty z głównymi bohaterami mangi i anime, na których podkreślono na czerwono poszczególne litery ich imion. Razem stworzyły napis: "OP FILM SOON", co oznacza, że wkrótce pojawi się nowy film. Możecie je zobaczyć poniżej, a także oficjalny plakat promujący produkcję.

One Piece: Red

Przypomnijmy, że Netflix pracuje nad aktorskim serialem akcji opartym na mandze One Piece. Obsada znajduje się już w RPA, gdzie prawdopodobnie w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad produkcją. W głównych rolach wystąpią Iñaki Godoy (jako Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) i Taz Skylar (Sanji). Zobaczcie uśmiechniętych aktorów, którzy jak widać świetnie się dogadują poza planem:

Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć w dobrych nastrojach twórców serialu: Stevena Maedę (showrunner) oraz Matta Owensa, którzy pełnią funkcję scenarzystów i producentów wykonawczych.

One Piece - obsada serialu

One Piece - Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy