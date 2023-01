One! - Warner Bros stworzy reboot filmu. Znany kompozytor za kamerą

fot. Warner Bros.

One! to film science fiction z 1954 roku, który opowiada o zmutowanych mrówkach. Warner Bros, które odpowiadało za oryginał, pracuje nad rebootem produkcji. Wybrano reżysera projektu. Będzie to nagrodzony Oscarem kompozytor Michael Giacchino, dla którego będzie to reżyserski debiut na dużym ekranie.

Dla przypomnienia autor w 2022 roku nakręcił produkcję Wilkołak nocą dla platformy Disney+, która wchodzi w skład MCU. Giacchino spotyka się obecnie ze scenarzystami, aby jak najszybciej rozpocząć prace nad widowiskiem.

One! - o czym oryginalny film?

W oryginalnym filmie testy nuklearne przeprowadzone na pustyni doprowadzają do powstania gniazda napromieniowanych mrówek, które zamieniają się w gigantyczne bestie. Szybko stają się one zagrożeniem na skalę narodową. Grupa naukowców zostaje powołana, aby znaleźć rozwiązanie problemu i pokonać krwiożercze potwory.