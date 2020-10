OnePlus 8T - błyskawicznie ładowany telefon minut trafił do przedsprzedaży

Źródło: OnePlus

Tuż po premierze iPhone’ów z serii 12 w sieci zadebiutował kolejny sprzęt, który ma ambicję trafić do najbardziej wymagających użytkowników, ale kusi zarówno specyfikacją, jak i przystępną ceną. Mowa o modelu OnePus 8T, który od 14 października dostępny jest w przedsprzedaży w największych sklepach z elektroniką, a od 20 października dostępny będzie w powszechnej dystrybucji.

Z technologicznego punktu widzenia OnePlus 8T ma wszystko, czego oczekujemy od telefonów z Androidem klasy premium. Wyposażono go w ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 5G wspierany 8 GB pamięci RAM. Aby usprawnić pracę w każdych warunkach zamontowano tu także moduł Wi-Fi 6 optymalizujący pracę urządzenia w bezprzewodowych sieciach najnowszej generacji. Nie zabrakło tu również ekranu AMOLED odświeżanego z częstotliwością 120 Hz. To wszystko sprawia, że OnePlus 8T bez problemu poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, w tym m.in. do grania za pośrednictwem serwisów cloud gamingowych.

Ale na rynku nie brakuje telefonów o podobnej specyfikacji, sekret OnePlus 8T tkwi w jego baterii. Producent wyposażył sprzęt w technologię szybkiego ładowania Warp Charge 65 i to ona może odegrać kluczową rolę w promocji tego sprzętu. Zgodnie z zapewnieniami producenta po 15-minutowej sesji w gniazdku naładujemy telefon na cały dzień pracy. A pełne naładowanie baterii 4500 mAh ma zająć jedynie 39 minut. Jeśli ktoś jest miłośnikiem binge-watchingu, z tym sprzętem będzie w stanie bez problemu urządzić sobie wielogodzinną projekcję serialową. Albo błyskawicznie naładować telefon, który rozładować się w trakcie intensywnej sesji fotograficznej.

OnePlus 8T

Producent nie omieszkał pochwalić się także wysoką jasnością wyświetlacza rzędu 1100 nitów. Dodajmy do tego zdolność do wiernego odwzorowywani kolorów, a otrzymamy telefon, który sprawdzi się podczas oglądania i grania w pełnym słońcu.

W telefonie klasy premium jednym z najważniejszych elementów jest główny układ optyczny, który powinien sprawdzać się podczas fotografowania w najróżniejszych warunkach. I wydaje się, że ten zamontowany w OnePlus 8T powinien przypaść nam do gustu. Do dyspozycji oddano nam cztery obiektywy. Główny o rozdzielczości 48 MP (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 16 MP (f/2.2), macro 5 MP (f/2.4) oraz czujnik pomiaru głębi.

Telefon dostępny jest w dwóch wersjach. Za model o 128 GB trzeba zapłacić 2799 zł, a za model 256 GB - 3299 zł.