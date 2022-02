Opera Loomi – społecznościowy serwis VoD już w Polsce

Źródło: Opera Loomi

Opera uruchomiła polską wersję językową nietuzinkowej platformy filmowej Loomi. Nowy serwis oferuje szereg narzędzi pogłębiających immersyjność seansów oraz ułatwiających odnalezienie interesujących treści. Zaprojektowano go w taki sposób, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorcy. Serwis pozwoli m.in. wyświetlać reakcje innych użytkowników na dany film czy dzielić się własnymi komentarzami na temat konkretnych scen we wszystkich 669 produkcjach dostępnych w bibliotece.

Opera zaprosiła do współpracy krytyków, dziennikarzy, twórców oraz influencerów, którzy mają zachęcić nas do zapoznania się z produkcjami wartymi uwagi. W sekcji Inspiracje umieszczono kolekcje filmów polecanych m.in. przez Stephena Kinga, Quentina Tarantino, Arnolda Schwarzeneggera, Tomasza Raczka czy polskojęzycznych youtuberów.

Istota Loomi to wzbogacanie emocji, odczuć i wrażeń w trakcie oglądania filmów. Unikalne funkcje skupiają się na łatwości wynajdywania treści, maksymalnym zaangażowaniu podczas oglądania i większej interakcji także z ulubionymi influencerami – powiedział Mattijs de Valk, VP Content w Opera.

Rola influencerów nie ogranicza się jednak wyłącznie do polecania konkretnych filmów, które ich inspirują. W Loomi znajdziemy wyselekcjonowane produkcje znanych youtuberów oraz filmy pełnometrażowe wzbogacone o autorskie komentarze. W momencie startu platformy będziemy mogli zapoznać się z analizą horroru psychologicznego Escape Room: Najlepsi z najlepszych przeprowadzoną przez youtubera Naruciaka oraz z komentarzem Rafała Gębury do filmu Spotlight.

Powyższe rozwiązania mają wypełnić lukę, którą Opera dostrzegła w branży VoD. Z badań przeprowadzonych przez firmę wynika bowiem, że co czwarty polski użytkownik serwisów streamingowych narzeka na brak recenzji oraz sekcji komentarzy powiązanych z oglądanymi produkcjami. Loomi ma wypełnić tę lukę i zapewnić komplementarne doświadczenia społeczno-filmowe w jednym miejscu.

Interesująco zapowiadają się również interaktywne quizy udostępnione przy produkcjach z kategorii Dylematy. W trakcie seansu takich filmów jak Tożsamość czy Dziewczyna z tatuażem serwis wyświetli pytania powiązane z historią rozgrywaną na ekranie, zachowaniem bohaterów bądź naszymi przekonaniami. Pod koniec seansu Loomi podsumuje odpowiedzi i na ich podstawie zarysuje nasz profil osobowości.

Widz staje się częścią filmu poprzez ankiety, głosowanie czy komentowanie. Streaming staje się bardziej społecznościowy niż kiedykolwiek. Każdy może poczuć się jak w sali kinowej, będąc w zaciszu własnego domu, dzięki możliwości wspólnego przeżywania filmów! – stwierdził Adam Zimmermann znany jako Naruciak.

Zespół Loomi postanowił rozwiązać jeszcze jeden problem, który trapi użytkowników wielu serwisów VoD - usprawnił system wyszukiwania treści. Do dyspozycji klientów oddano rozbudowaną wyszukiwarkę, w której szczegółowo opiszemy, jakiego rodzaju produkcję chcielibyśmy obejrzeć. Wśród kategorii znajdziemy m.in. rodzaj głównego bohatera, czas i miejsce rozgrywania akcji, obsadę, rodzaj tła fantastycznego bądź rzeczywistego czy emocje wywoływane w trakcje seansu.

Z kolei w sekcji Instant TV zaimplementowano odtwarzacz filmów społecznościowych imitujący sposób funkcjonowania klasycznej telewizji w jej uwspółcześnionej, internetowej odsłonie. Instant TV to dziewięć kanałów tematycznych, które zapętlą produkcje znanych youtuberów . Ta sekcja pozwoli błyskawicznie zanurzyć się w świecie nowych technologii, podróży, gier komputerowych czy sportu. Wszystkie filmy youtuberów możemy także przeglądać w zakładce Wideo.

Konto w Opera Loomi można założyć za darmo, użytkownik nie jest zobligowany do opłacania abonamentu za dostęp do usług społecznościowych czy kanałów Instant TV. Firma zdecydowała się na zastosowanie hybrydowego modelu dystrybucji: część filmów udostępniana jest wszystkim użytkownikom, zaś za wypożyczenie produkcji klasy premium zapłacimy od 6,99 do 14,99 zł. Z kolei treści publikowane przez influencerów są przerywane blokami reklamowymi.

Co ciekawe, aspekt społecznościowy wdrożono także do mechanizmu wyboru filmów, które w przyszłości trafią do wolnego dostępu. Klienci mogą zagłosować na produkcje, które chcieliby obejrzeć za darmo, a 5 najwyżej ocenianych filmów w kolejnym sezonie emisyjnym zostanie zwolniona z opłaty za wypożyczenie.

Firma zapowiada, że będzie sukcesywnie rozszerzać bibliotekę darmowych i płatnych treści, udostępniając nowości z ostatnich miesięcy, w lutym 2022 r. przewidziano publikację szeregu głośnych filmów z 2021 roku.

W najbliższym czasie w zasobach Loomii pojawi się m.in. Ostatni pojedynek, dramat historyczny w reżyserii Ridleya Scotta z Benem Affleckiem i Mattem Damonem w rolach głównych, Pogromcy duchów. Dziedzictwo, czwarty film z serii Ghostbusters, w którym występują Carrie Coon, Finn Wolfhard oraz Bill Murray i Dan Aykroyd, Venom 2: Carnage z Tomem Hardy’m, superprodukcja na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel czy Summer of Soul, amerykański film dokumentalny wyreżyserowany przez Ahmira „Questlove” Thompsona, który opowiada historię Festiwalu Kultury w Harlemie w 1969 roku.

