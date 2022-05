Opowieść podręcznej - Alexis Bledel odchodzi z serialu

fot. materiały prasowe

Alexis Bledel w serialu Opowieść podręcznej wcielała się w Emily od samego początku serialu. Aktorka ogłosiła, że odchodzi z serialu. Bledel była niezwykle chwalona i doceniana za swoją rolę. Za każdy z czterech dotychczasowych sezonów była nominowana do nagrody Emmy i do tej pory raz udało się jej wygrać. Oznacza to, że nie zobaczymy jej w 5. sezonie, do którego zdjęcia dopiero ruszyły.

Opowieść podręcznej - Alexis Bledel odchodzi

- Po głębokich przemyśleniach poczułam, że to jest czas, by odejść z Opowieści podręcznej. Będę zawsze wdzięczna Bruce'owi Millerowi za napisanie takich prawdziwych i ważnych scen dla Emily oraz jestem wdzięczna Hulu, MGM, obsadzie oraz ekipie za ich wsparcie.

W obsadzie serialu są także Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Ann Dowd, Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford oraz Sam Jaeger.

Opowieść podręcznej - data premiery 5. sezonu nie jest znana. Szczegóły nadchodzącego sezonu również do tej pory nie zostały ujawnione i nie wiadomo, kiedy ruszy promocja.