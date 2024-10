Opowieści z Narnii - czy film Netflixa trafi do kin? Nie tylko widzom marzy się duży ekran

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak wiemy, Greta Gerwig, reżyserka hitu Barbie, ma wyreżyserować nową adaptację Opowieści z Narnii dla Netflixa. Do tej pory wierzono, że film pojawi się jedynie w streamingu. Teraz pojawiła się jednak informacja, że artystka walczy o premierę kinową.

Opowieści z Narnii - czy film Netflixa trafi do kin?

Matthew Belloni, popkulturowy dziennikarz, były redaktor prestiżowego portalu The Hollywood Reporter i prawnik zajmujący się branżą rozrywkową, napisał na platformie X, że Greta Gerwig podobno walczy o to, by jej wersja Opowieści z Narnii trafiła do kin. Wcześniej informował też, że reżyserka była zawiedziona tym, że film nie trafi na duży ekran.

Ciekawostka: Greta Gerwig jest w trakcie rozmów z Imaxem na temat wyemitowania jej Opowieści z Narnii na 2000 ekranach, potencjalnie zanim film zadebiutuje na Netflixie. To coś dużego, jeśli rzeczywiście dojdzie do skutku.

Netflix bardzo rzadko daje zielone światło na kinową premierę, szczególnie jeśli chodzi o produkcje oryginalne. Głównie dlatego, że ich priorytetem jest dostarczanie treści dla swoich subskrybentów. Oczywiście, jest kilka wyjątków, takich jak Irlandczyk czy Roma, które bez tego nie mogłyby być nominowane do Oscara.

