Pierwszy aktor w obsadzie Opowieści z Narnii? Grał w Enoli Holmes

fot. Walt Disney Pictures

Od dłuższego czasu Netflix pracuje nad nową adaptacją Opowieści z Narnii. Film wyreżyseruje Greta Gerwig, znana z takich tytułów jak Barbie czy Małe kobietki. Podobno ma stanąć za kamerą co najmniej dwóch produkcji z tego świata. Niektóre doniesienia sugerują, że jedną z nich będzie Lew, czarownica i stara szafa. Natomiast reżyserka starała się dać do zrozumienia, że to nie nad tą częścią będzie pracować.

Wygląda na to, że rozpoczął się casting do Opowieści z Narnii. Deadline podał, że Louis Partridge wcieli się w jedną z postaci, ale nie wyjawiono kogo zagra. Prawdopodobnie będzie to jeden z głównych bohaterów. Netflix nie potwierdził tej informacji.

21-letni aktor wystąpił w takich filmach, jak Enola Holmes, Argylle. Tajny szpieg czy serialach Pistol oraz Disclaimer.

Enola Holmes (Louis Partridge i Millie Bobby Brown)

Według źródeł prace na planie filmu mają ruszyć w listopadzie 2024 roku w Wielkiej Brytanii. Zdjęcia mają potrwać siedem miesięcy, czyli aż do marca 2025 roku.

Przypomnijmy, że do tej pory powstały trzy filmy na podstawie powieści C.S. Lewisa: Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005), Opowieści z Narnii: Książę Kaspian (2008) oraz Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu (2010).