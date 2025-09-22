placeholder
Opowieści z Narnii - kto stworzy muzykę do adaptacji Netflixa? Znacie go z Barbie!

W zeszłym miesiącu w Londynie rozpoczęły się zdjęcia do netflixowej adaptacji Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig. Ujawniono, kto będzie odpowiadał za ścieżkę dźwiękową.
Oliwia Garczyńska
Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005) Walden Media
W wywiadzie dla Today brytyjsko-amerykański DJ, autor tekstów i producent Mark Ronson ujawnił, że pracuje nad muzyką do nadchodzącej adaptacji Opowieści z Narnii Grety Gerwig. To już druga współpraca tego duetu w ostatnim czasie - wcześniej współpracowali przy jednym z największych hitów lata 2023 roku, Barbie. Nie wiadomo jeszcze, jak duży będzie wkład Ronsona w adaptację powieści C.S. Lewisa - wcześniej producentka, Amy Pascal wspominała, że "chodzi tylko o rock and rolla". 

Opowieści z Narnii - co wiadomo o nowym filmie? 

Film zostanie oparty na wydanej jako szóstej (lecz pierwszej chronologicznie) części cyklu - Siostrzeńcu czarodzieja. Akcja została jednak przeniesiona do lat 50. XX wieku.  Fabularnie Digory i Polly niespodziewanie zostają przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego i czarodzieja. Na miejscu spotykają złą czarownicę Jadis, wyruszają na poszukiwanie owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej niezwykłymi mieszkańcami. Czy Digory zdoła sprostać próbie, jaką stawia przed nim Aslan?

W obsadzie znaleźli się Digory Kirke, Polly Plummer, Emma Mackey i Daniel Craig ( jako Andrzej). Andrew. Carey Mulligan jest w rozmowach odnośnie nieujawnionej jeszcze roli, zaś Meryl Streep ma udzielać głosu Aslanowi. 

Premiera filmu została zaplanowana na listopad 2026 roku - początkowo kinowa (na Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych), potem produkcja trafi na Netflix. 

Opowieści z Narnii – zdjęcia z planu ujawniają ważną zmianę. Zobacz bohaterów

 

 

Źródło: worldofreel

