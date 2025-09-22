Opowieści z Narnii - kto stworzy muzykę do adaptacji Netflixa? Znacie go z Barbie!
W zeszłym miesiącu w Londynie rozpoczęły się zdjęcia do netflixowej adaptacji Opowieści z Narnii w reżyserii Grety Gerwig. Ujawniono, kto będzie odpowiadał za ścieżkę dźwiękową.
W wywiadzie dla Today brytyjsko-amerykański DJ, autor tekstów i producent Mark Ronson ujawnił, że pracuje nad muzyką do nadchodzącej adaptacji Opowieści z Narnii Grety Gerwig. To już druga współpraca tego duetu w ostatnim czasie - wcześniej współpracowali przy jednym z największych hitów lata 2023 roku, Barbie. Nie wiadomo jeszcze, jak duży będzie wkład Ronsona w adaptację powieści C.S. Lewisa - wcześniej producentka, Amy Pascal wspominała, że "chodzi tylko o rock and rolla".
Opowieści z Narnii - co wiadomo o nowym filmie?
Film zostanie oparty na wydanej jako szóstej (lecz pierwszej chronologicznie) części cyklu - Siostrzeńcu czarodzieja. Akcja została jednak przeniesiona do lat 50. XX wieku. Fabularnie Digory i Polly niespodziewanie zostają przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego i czarodzieja. Na miejscu spotykają złą czarownicę Jadis, wyruszają na poszukiwanie owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej niezwykłymi mieszkańcami. Czy Digory zdoła sprostać próbie, jaką stawia przed nim Aslan?
W obsadzie znaleźli się Digory Kirke, Polly Plummer, Emma Mackey i Daniel Craig ( jako Andrzej). Andrew. Carey Mulligan jest w rozmowach odnośnie nieujawnionej jeszcze roli, zaś Meryl Streep ma udzielać głosu Aslanowi.
Premiera filmu została zaplanowana na listopad 2026 roku - początkowo kinowa (na Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych), potem produkcja trafi na Netflix.
