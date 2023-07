Oppenheimer - budżet filmu o wiele wyższy niż szacowano. I tak nie jest to najdroższa produkcja Christophera Nolana

fot. Universal Pictures

Oppenheimer to thriller o człowieku, który jest znany jako twórca bomby atomowej. W oficjalnym opisie dystrybutora możemy przeczytać, że Oppenheimer w czasie II Wojny Światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej.

Reżyserem filmu jest Christopher Nolan, który w rozmowie z Variety zdradził, że produkcja kosztowała 180 milionów dolarów.

Czas trwania filmu jest o dwie minuty krótszy niż w przypadku Avengers: Koniec gry i tego się trzymaliśmy. Na wczesnym etapie prac powiedziałem [producentce] Emmie Thomas, że to będzie trzygodzinny film. Musiałem napisać scenariusz, który to odzwierciedlał. O tym rozmawialiśmy ze studiem. To wielka historia, która wymaga wielkiego talentu. To 180-stronicowy scenariusz i film za 180 milionów dolarów.

Oppenheimer - dlaczego film jest tak drogi?

Dużą część budżetu stanowią gaże dla wysoko opłacanych aktorów takich jak Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon czy Florence Pugh. Ponadto jest to produkcja, która odtwarza wybuch nuklearny i według doniesień nie zawiera żadnych ujęć CGI, więc wszystko kręcono z użyciem praktycznych efektów specjalnych, autentycznej scenografii i w prawdziwych lokacjach. Dla porównania Flash kosztował 220 milionów dolarów, a Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 - 291 milionów dolarów, więc Oppenheimer nawet nie jest najdroższym blockbusterem tego lata, ani roku. Z kolei wspomniany wyżej film Avengers: Koniec gry miał budżet ok. 356 - 400 milionów dolarów.

Co ciekawe Oppenheimer też nie jest najdroższym filmem w karierze Christophera Nolana, ponieważ jego produkcje o Batmanie miały wyższe budżety. Zresztą nie tylko one. Pełną listę filmów reżysera i ich budżety możecie zobaczyć w poniższej galerii.

Christopher Nolan - ranking filmów według budżetu

12. Śledząc (1998) – 6 tys. dolarów

Oppenheimer - premiera 21 lipca w polskich kinach.