Oscary 2020 - Boże Ciało bez statuetki. Parasite najlepszym filmem międzynarodowym

Szykując się na Oscary 2020 wielu rodzimych fanów zwracało szczególną uwagę na kategorię Najlepszy film międzynarodowy, w której wśród nominowanych znalazł się obraz Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Jego rywalami byli Nędznicy (Francja), Kraina miodu (Macedonia), Ból i blask (Hiszpania) i Parasite (Korea Południowa). Ostatecznie, zgodnie z wcześniejszymi prognozami znawców branży kinowej i typami bukmacherów, zwyciężyła ostatnia z tych produkcji.

Sama nominacja dla Bożego Ciała pozostaje olbrzymim sukcesem całego rodzimego kina. Przypomnijmy, że w ostatniej dekadzie polskie produkcje były nominowane do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego (obecnie - najlepszego filmu międzynarodowego) aż 4-krotnie. Poza dziełem Komasy wyróżnione zostały więc W ciemności, Ida i Zimna wojna. Na przestrzeni ostatnich 10 lat na tym polu dzierżymy rekord razem z Duńczykami.

Przypomnijmy, że w trakcie 92. ceremonii wręczenia Oscarów pojawił się także inny polski akcent. Na scenie wystąpiła Katarzyna Łaska, która wraz z Idiną Menzel i wokalistkami z różnych rejonów globu wykonała utwór "Into the Unknown" z animacji Kraina lodu 2. W polskiej wersji językowej Łaska w partiach wokalnych podkładała głos ekranowej Elsie. Zobaczcie Oscarowy występ Polki. Kasia Łaska zaczyna swoją polską kwestię ok. 1:45: