Oscary 2020 - dlaczego Jennifer Lopez i Adam Sandler nie zostali nominowani? Członkowie Akademii wypowiedzieli się

Nominacje do tegorocznych Oscarów za nami. Wśród niespodzianek wielu uznaje brak choćby Grety Gerwig w kategorii reżyserskiej oraz Jennifer Lopez i Adama Sandlera w kategoriach aktorskich. Pierwsza zdobyła serca widzów i krytyków rolą w Ślicznotkach, drugi natomiast swoją kreacją w Nieoszlifowanych diamentach Netflixa. Teraz kilku członków Akademii, którzy będą głosować na nominowanych do Oscarów anonimowo wypowiedziało się na temat braku Lopez i Sandlera wśród wyróżnionych. Jeśli chodzi o Lopez to jeden z nich stwierdził, że dla wielu nadal jest ona traktowana jako zjawisko, a nie prawdziwa aktorka. To coś na kształt zeszłorocznej walki, gdy Lady Gaga przegrała z "prawdziwą aktorką", Olivią Colman.

Natomiast jeśli chodzi o Sandlera, to jeden z członków Akademii powiedział, że w Hollywood nadal istnieje sceptycyzm, co do Sandlera jako poważnego aktora. Dzieje się tak, ponieważ potrafi on stworzyć fantastyczną kreację, a za chwilę robi kolejną, głupią komedię dla Netflixa.