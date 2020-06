Oscary 2021 - Akademia otrzymała pierwsze filmy, które powalczą o statuetki. Poznaj tytuły

fot. DAVID LEE/NETFLIX.

Jak informowaliśmy 15 czerwca Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznająca Oscary postanowiła przesunąć galę rozdania statuetek w 2021 roku na 25 kwietnia. Pandemia koronawirusa powoduje, że będzie to bardzo dziwny rok, jeśli chodzi o walkę o nominacje do Oscarów. Jednak Akademia otrzymała już pierwsze produkcje do obejrzenia, które mają ubiegać się o wyróżnienie. Są to: Pięciu braci, Trolle 2, The King of Staten Island, Asystentka, Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych, Zaginione dziewczyny, Pojedynek na głosy, Never Rarely Sometimes Always i Więcej niż myślisz. Zatem ten przedziwny wyścig o Oscary 2021 można uznać za oficjalnie rozpoczęty.

Źródło: materiały prasowe

Dla przypomnienia w związku z pandemią Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podjęła w kwietniu decyzję i postanowiła wyjść na przeciw modelowi dystrybucji filmów, które trafiają prosto do serwisów VOD. Otóż według nowych zasad o nominację do Oscara będą mogły ubiegać się produkcje, które nie miały swojej premiery kinowej. Po prostu, aby wziąć udział w wyścigu filmy będą musiały zostać udostępnione na specjalnej platformie Akademii, Academy Screening Room, w ciągu 60 dni od swojej premiery w sieci. Jednak jak zaznaczono jest to rozwiązanie tymczasowe, spowodowane obecną sytuacją na świecie. Jeżeli problem epidemii się unormuje Akademia może powrócić do poprzednich zasad.