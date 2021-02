Oscary 2021 - gala rozdania statuetek z publicznością na żywo, ale w wielu miejscach

fot. Al Seib/Los Angeles Times

93. gala rozdania Oscarów będzie już zauważalnie różnić się od poprzednich ze względu na wpływ pandemii koronawirusa. Odbędzie się ona wyjątkowo 25 kwietnia, czyli dużo później niż to miało zwykle miejsce do tej pory. Teraz Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej potwierdziła, że ​​data nie jest jedyną rzeczą, która będzie różnić się w porównaniu do poprzednich edycji.

Otóż transmisja gali oscarowej w stacji ABC nie będzie na żywo transmitowana tradycyjnie tylko z Dolby Theatre, a również z wielu innych lokacji. Wszystko po to, aby zapewnić jak najlepszą ochronę osobom uczestniczącym w wydarzeniu.



Źródło: ABC/YouTube

Przez zastosowanie wielu lokalizacji tegoroczna gala rozdania Oscarów może bardziej przypominać ostatnią ceremonię wręczenia statuetek Emmy, gdzie transmisja zawierała ujęcia nominowanych i zwycięzców z różnych miejsc. Producentami tegorocznej gali rozdania Oscarów są Jesse Collins, Stacey Sher i Steven Soderbergh.