Ostatnia imperoks: znamy datę premiery finału serii SF Johna Scalziego

John Scalzi do tej pory nie miał szczęścia na polskim rynku. Choć w swoim kraju to popularny i rozpoznawalny autor science fiction, to wydawane w Polsce powieści przechodziły bez echa. Na przykład cykl rozpoczynający się powieścią Wojna starego człowieka, mimo dwóch podejść, nie doczekał się zakończenia.

Sytuacja zmienia się za sprawą wydawnictwa nieZwykłe, która wydaje cykl sci-fi Scalziego pt. Interdependency. 4 listopada ma się ukazać finał serii pt. Ostatnia imperoks. Wcześniejsze tomy to Upadające Imperium oraz Imperium w płomieniach.

Cykl Scalziego opowiada o kosmicznym imperium, które rozpada się, gdy powoli przestaje być możliwa komunikacja między systemami gwiezdnymi. Dla wielu jest to okazja do ugrania czegoś dla siebie.

Oto okładka i opis Ostatniej imperoks:

Źródło: NieZwykłe

Trzeci, finalny tom gwiezdnej sagi w konwencji space opery!

Ludzkość traci dostęp do Nurtu. Systemy gwiezdne, a wraz z nimi miliardy ludzi zostają odcięte od cywilizacji. To było do przewidzenia, ale wciąż są tacy, którzy nie przyjmują tego do wiadomości i próbują żerować na upadającym imperium.

Imperoks Grayland II w końcu odzyskała kontrolę i udało jej się uwolnić od wpływów osób zaprzeczających temu, co nadchodzi. Tyle że uzyskany nadzór może być bardzo kruchy. Grayland próbuje ocalić swoich ludzi przed niszczącą izolacją, jednak wciąż czyhają na nią wrogowie, którzy za wszelką cenę chcą ją zrzucić z tronu.

Teraz ona i jej mała grupka sojuszników muszą nie tylko chronić ludzkość, ale również walczyć o własne życie.

Czy Grayland uratuje wszystkich, czy może będzie ostatnią Imperoks?