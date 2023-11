Overwatch 2 - oto nowy bohater. Mauga będzie kolejnym tankiem

fot. Blizzard Entertainment

Na ceremonii otwarcia tegorocznego BlizzConu zapowiedziano między innymi dodatki do World of Warcraft i Diablo 4, ale Blizzard nie zapomniał również o graczach Overwatch 2. Podczas wydarzenia zaprezentowano kolejnego bohatera, który wkrótce trafi do gry. Będzie nim Mauga, który podczas sieciowych zmagań będzie pełnił rolę tanka przyjmującego na siebie obrażenia i chroniącego pozostałych członków drużyny. Gracze będą mieli okazję poznać go już w najbliższy weekend, przed premierą ósmego sezonu, za sprawą ograniczonego czasowo okresu próbnego.

Zespół odpowiedzialny za rozwój Overwatch 2 ujawnił też inne nowości: między innymi nowy tryb Starć PvP i mapę Hanaoka, która inspirowana jest Hanamurą.

Overwatch 2 - zwiastun przedstawiający nowego bohatera