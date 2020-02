Paint, Saper, Windows 95. Quebo sprzedaje koncerty w retro stylu

Quebonafide w ramach promocji trasy koncertowej Romantic Psycho Experience powołał do życia stronę internetową, która do złudzenia przypomina Windowsa 95. Na charakterystycznym zielonkawym tle pulpitu dostrzec możemy zdjęcie najnowszej płyty artysty, a wśród ikonek znajdziemy skrót do takich aplikacji jak Saper czy Microsoft Paint. Co ciekawe, nie jest to tylko tapeta, a w pełni interaktywne środowisko, które przypomni nam, jak wyglądał system sprzed 25 lat oraz podstawowe oprogramowanie rozrywkowe i użytkowe.

W folderze Dokumenty znajdziemy m.in. regulamin sprzedaży biletów na koncerty czy odnośnik do sklepu z płytami. W Kalendarzu umieszczono rozpiskę koncertów, a w koszu informacje o twórcach nietypowej witryny. Paint przypomni nam, jak w latach 90. wyglądał podstawowy program Microsoftu do obróbki plików graficznych, zaś Saper pozwoli zabawić się w rozbrajanie wirtualnych bomb. Odtworzono nawet największą zmorę tamtych lat, czyli niebieski ekran śmierci aktywowany przy próbie wyłączenia systemu.

Interaktywną stronę symulującą Windowsa 95 znajdziemy pod tym linkiem.