Palit Thundermaster: z wielką mocą przychodzi wielka kontrola

Karta graficzna to już nie tylko płytka drukowana z systemem chłodzenia, ale także cały zestaw technik i oprogramowania, które otrzymujemy w pakiecie. Thundermaster od marki Palit to aplikacja, która pozwala kontrolować każdy parametr karty graficznej. Od podkręcania, przez prędkości wentylatorów po oświetlenie. Najnowsza, usprawniona wersja Thundermaster2 jest dostępna bezpłatnie.

Ustawienia karty graficznej możemy podzielić na dwa główne segmenty. Te związane z jej wydajnością oraz te związane z jej wyglądem. Thundermaster pozwala na sterowanie każdym komponentem. Dodatkowo program zajmie się także monitorowaniem sprzętu. O tym, jakie parametry zostaną wyświetlone, decydujemy sami. Możliwość pełnej personalizacji to jedna z większych zalet nowego interfejsu.

Interfejs aplikacji został kompletnie odświeżony, przez co jest przejrzysty i czytelny. Z tego względu większość opcji ustawimy w głównym panelu, bez potrzeby przechodzenia do kolejnych okien i ekranów. Wybrane przez nas ustawienia możemy zapisać jako osobny profil. Te można następnie z łatwością przełączać, w zależności od potrzeb. Dla ułatwienia możemy im także przypisać wybrane zdjęcie profilowe. Oczywiście całość jest dostępna w języku polskim.

Bardziej zaawansowani użytkownicy zapewne zwrócą swoją uwagę na panel podkręcania. Znajdziemy tutaj podstawową funkcjonalność, która pozwoli pobawić się parametrami naszej karty graficznej. Natomiast osoby, które tego tematu jeszcze nie znają, mogą skorzystać z opcji OC Scan, który przeanalizuje możliwości naszego systemu i sam zaproponuje najkorzystniejsze ustawienia. Warto jednak pamiętać, że sama operacja skanowana może być czasochłonna.

W przypadku oświetlenia RGB wachlarz opcji jest naprawdę szeroki. Przygotowane efekty można dowolnie spersonalizować lub wybrać gotowy, np. taki który uzależni wyświetlane kolory od temperatury karty graficznej lub procesora. Oprogramowanie pobieramy z oficjalnej strony Palit Thundermaster.

Thundermaster w zestawieniu z programem Palit Maker, który pozwala na pełną personalizację wyglądu naszej karty graficznej z pomocą druku 3D to zupełnie nowy poziom personalizacji PC. Już teraz możemy samodzielnie stworzyć naszą kartą, a następnie w pełni ją zaprogramować i monitorować. PC to już nie tylko „maszyna do grania”, ale także sposób na wyrażenie siebie. Palit pozwala robić to sprawnie i bez utraty gwarancji.