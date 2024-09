Warhammer 40 000: Space Marine 2 z dobrym otwarciem na Steamie

Fot. Focus Entertainment

Reklama

Dobre informacje dla Saber Interactive i wydawcy gry Warhammer 40 000: Space Marine 2. Długo oczekiwana kontynuacja, po 13 latach od premiery poprzednika, cieszy się nie tylko dobrymi recenzjami w sieci, ale również sporym zainteresowaniem ze strony graczy.

Space Marine 2 odniosło ogromny sukces na Steam, osiągając w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery szczytową liczbę 225 690 graczy jednocześnie, co jest najwyższym wynikiem dla gry z uniwersum Warhammer 40,000 na tej platformie. I chociaż z każdym dniem zainteresowanie malało (obecnie w ten tytuł gra około 75 tysięcy osób), to i tak są to bardzo dobre rezultaty. Dla porównania, Total War: Warhammer III, który wcześniej dzierżył ten rekord, osiągnął szczyt na poziomie 166 754 graczy.

Warto pamiętać, że Space Marine 2 nie jest dostępny tylko na PC. Zagrają w niego również gracze posiadający w swoich domach konsole PS5 oraz Xbox Series X/S.