Pasja 2 - Mel Gibson już wie, jak rozwiązać gigantyczny problem filmu. Produkcja powstanie później?

Pasja 2 powstaje - choć słowa te w dalszym ciągu mogą brzmieć nieprawdopodobnie, Mel Gibson konsekwentnie rozwija kontynuację swojego niezwykle głośnego filmu z 2004 roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że twórca poszukuje nowych miejsc do kręcenia, a Jim Caviezel potwierdził, że powtórzy na ekranie rolę Jezusa. Siłą rzeczy twórcy będą musieli jednak zmierzyć się z gigantycznym problemem: akcja Pasji: Zmartwychwstania rozpocznie się zaledwie 3 dni po wydarzeniach ukazanych w pierwszej części, natomiast sami aktorzy są o 20 lat starsi.

W rozmowie z serwisem Comicbook Gibson zapewnił, że kwestia ta została już omówiona. Jak tłumaczy filmowiec:

No cóż, mamy sposób na to, aby sobie z tym poradzić - sam wiesz, to jest 20 lat w prawdziwym świecie i 3 dni w filmie. Pojawia się w związku z tym wyjątkowy zestaw problemów, jednak myślę, że mogę je rozwiązać.

Kiedy powstanie Pasja 2?

Nie jest jednak wykluczone, że Pasja 2 powstanie nieco później; przypomnijmy, że Gibson przymierza się również do wyreżyserowania produkcji Zabójcza broń 5. Zapytany o to, który projekt zrealizuje jako pierwszy, dwukrotny zdobywca Oscara odpowiada:

Nie wiem i to samo w sobie jest zabawne. Zawsze pojawiają się różne przeszkody w kwestii sprawienia, że jakiś film powstanie. To milion i jeden powodów, dla których coś się udaje lub się nie udaje. W obecnej chwili to trochę loteria. Co pojawiło się pierwsze - jajko czy kura?

Według różnych spekulacji Gibson pracuje nad filmem Pasja: Zmartwychwstanie od 2016 roku. Z kolei pierwsze głosy, że wyreżyseruje on Zabójczą broń 5 zamiast zmarłego Richarda Donnera, pojawiły się pod koniec 2021 roku. Kilka miesięcy temu twórca potwierdził, że stanie za kamerą drugiego z tych projektów.

