Pasja 2 – reżyser o możliwych scenariuszach. Jeden nazywa „wycieczką po kwasie”

fot. materiały prasowe

Mel Gibson został ostatnio zapytany o swoją długo wyczekiwaną produkcję The Passion of the Christ: Resurrection. Jest to druga część znanej Pasji z 2004 roku. Na kontynuację przyszło nam czekać aż dwie dekady. Teraz reżyser zapewnia, że film uda się zrealizować, a on sam jest pochłonięty scenariuszami.

Nowy projekt nazywa „ogromnym przedsięwzięciem”, którego nie można było przeprowadzić „lekko” i w zadowalającym dla widza tempie. Argumentował to trudnością, na jaką napotkał przy decydowaniu, co powinien pokazać, by całość przemówiła do odbiorcy. Reżyser potwierdził, że obecnie posiada dwa scenariusze, które znacznie odbiegają od siebie formą.

Mam dwa scenariusze i jeden z nich jest bardzo rozbudowany i mocny, a drugi jest jak wycieczka po kwasie. Ponieważ przenosisz się do innych królestw, tj. jesteś w piekle i obserwujesz upadek aniołów. To jak szaleństwo.

Pasja 2 – co wiemy?

Nową fabułę wyreżyseruje ponownie Mel Gibson. Oczekuje się, że w sequelu pojawi się Jim Caviezel, który znów wystąpiłby w roli Jezusa. Cudowne zmartwychwstanie powinno być centralnym punktem kolejnej części. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku.