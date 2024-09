Pati wraca z 2. sezonem. Ruszyły prace na planie

fot. Player

Aleksandra Adamska oczarowała wszystkich swoją kreacją w serialu Skazana, który miał premierę w 2021 roku na platformie Player. Postać przestępczyni Pati tak spodobała się widzom, że przyćmiła resztę obsady – w tym Agatę Kuleszę. Szybko z drugiego planu przebiła się na pierwszy. Dostała nawet swój własny spin-off ukazujący życie bohaterki, zanim trafiła za więzienne kraty. Produkcja bardzo spodobała się fanom oryginalnego serialu, więc platforma Max postanowiła go kontynuować. Nie ma w tym nic dziwnego. Już podczas panelu poświęconego 1. sezonowi serialu Pati na festiwalu Młodzi i Film w 2023 roku, który mieliśmy zaszczyt prowadzić, reżyser Bartlomiej Ignaciuk mówił dość otwarcie o tym, że są plany na kontynuację projektu. Trzeba było jednak zaczekać na to, aż Skazana zostanie zakończona, by pokazać dalsze losy Pati po wyjściu z więzienia. I ten czas właśnie nastał. Ruszyły prace nad 2. sezonem. Na razie nie za dużo o nim wiemy. Na pewno Aleksandra Adamska powróci do roli Patrycji Cichej, co nie jest zaskoczeniem.

Pati - fabuła

Główna bohaterka, zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na Pati spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia.