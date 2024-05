Paul Dano jako propagandowy czarodziej z Kremla. Będzie specjalistą od PRu Putina

fot. Warner Bros. Pictures

The Wizard of the Kremlin to nowa produkcja, w której w główną rolę wcieli się utalentowany Paul Dano. Film wyreżyserowany i napisany przez Oliviera Assayasa jawi się jako polityczny thriller z gwiazdorską obsadą. Poza Paulem Dano w produkcji zobaczymy również Alicię Vikander, Jude'a Law, Zacha Galifianakisa oraz Toma Sturridge'a. W pisaniu scenariusza pomagał Emmanuel Carrère, którego powieść Limonov została zaadaptowana na wielki ekran i zadebiutuje w Cannes.

The Wizard of the Kremlin - opis fabuły

Historia rozpoczyna się w Rosji na początku lat dziewięćdziesiątych, niedługo po upadku ZSRR. W nowym świecie, który obiecuje wolność, ale też flirtuje z chaosem, żyje młody artysta, Vadim Baranov, który zostaje producentem w telewizji. Nieoczekiwanie zostaje również specjalistą od PRu dla obiecującego członka FSB, Władimira Putina. Pracując w samym sercu Rosji, Baranov zaciera granicę między prawdą a kłamstwem, informacjami a propagandą i reżyseruje całym społeczeństwem jak jednym, wielkim programem telewizyjnym. Tylko jego miłość do przyciągającej, otwartej na świat Kseni, jest w stanie go odwrócić od tej niebezpiecznej gry. The Wizard of the Kremlin opowiada historię Baranova jego oczami i opowiada o mrocznych sekretach reżimu, który pomógł zbudować.

W rolę Vadima Baranova wcieli się Paul Dano.