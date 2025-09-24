placeholder
Tom Cruise nie spytał go o wyreżyserowanie Mission: Impossible. Filmowiec „bardzo zawiedziony”

Okazuje się, że Paul Thomas Anderson, filmowiec wielokrotnie nominowany do Oscara i ze statuetką BAFTA na koncie, od dawna ma ochotę wyreżyserować film z serii Mission: Impossible.
Tom Cruise - Mission: Impossible - The Final Reckoning materiały prasowe
Paul Thomas Anderson nigdy nie krył się z tym, że oprócz kina artystycznego lubi mainstreamowe produkcje. Nagrodzony wieloma nominacjami do Oscara dobrze bawił się chociażby na Venomie 2, który został nisko oceniony przez krytyków. I wygląda na to, że miał ochotę nakręcić coś w jednej z najbardziej znanych franczyz kina akcji.

Paul Thomas Anderson chciał wyreżyserować film z serii Mission: Impossible

Paul Thomas Anderson w rozmowie z Le Figaro przyznał, że był zawiedziony faktem, iż Tom Cruise nigdy nie poprosił go o wyreżyserowanie filmu z serii Mission: Impossible:

Naprawdę chciałbym to zrobić, ale nigdy nie dostałem takiej propozycji. Byłem tym bardzo zawiedziony. Myślę, że [Tom Cruise] skończył już z Mission: Impossible, więc to się już nie wydarzy. 

Dla wielu osób może wydawać się to dziwne połączenie. Nazwisko Paula Thomasa Andersona raczej nie kojarzy się z mainstreamem i akcyjniakami. Warto jednak pamiętać, że filmowiec nigdy nie krył swojej sympatii do franczyzy. Miałoby więc sens, że chciałby dla odmiany coś stworzyć w jej ramach. 

To nie byłaby pierwsza współpraca Andersona i Cruise'a

Ta dwójka pracowała razem w 1999 roku przy dramacie Magnolia. Paul Thomas Anderson odpowiadał za scenariusz i reżyserię, a Tom Cruise grał główną rolę. Produkcja została nagrodzona Złotym Globem i trzema nominacjami do Oscara. Można więc z czystym sumieniem stwierdzić, że była to bardzo owocna współpraca.

Niewykluczone jednak, że artyści spotkają się ponownie na planie zdjęciowym, choć raczej nie filmu z serii Mission: Impossible. Niedawno prestiżowy portal Variety poinformował swoich czytelników, że Tom Cruise skończył z franczyzą, jednak nadal zamierza rozwijać swoją karierę, współpracując z takimi twórcami jak właśnie Paul Thomas Anderson. Ten raport sugerował, że gwiazdor kina akcji zamierza skupić się teraz na bardziej artystycznych i mniejszych projektach niż blockbustery. 

Najlepsze filmy z Tomem Cruisem wg IMDb

15. Walkiria - 7.1

arrow-left
15. Walkiria - 7.1
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  paul thomas anderson 
mission: impossible tom cruise
Co o tym sądzisz?
