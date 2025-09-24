Tom Cruise nie spytał go o wyreżyserowanie Mission: Impossible. Filmowiec „bardzo zawiedziony”
Okazuje się, że Paul Thomas Anderson, filmowiec wielokrotnie nominowany do Oscara i ze statuetką BAFTA na koncie, od dawna ma ochotę wyreżyserować film z serii Mission: Impossible.
Paul Thomas Anderson nigdy nie krył się z tym, że oprócz kina artystycznego lubi mainstreamowe produkcje. Nagrodzony wieloma nominacjami do Oscara dobrze bawił się chociażby na Venomie 2, który został nisko oceniony przez krytyków. I wygląda na to, że miał ochotę nakręcić coś w jednej z najbardziej znanych franczyz kina akcji.
Paul Thomas Anderson chciał wyreżyserować film z serii Mission: Impossible
Paul Thomas Anderson w rozmowie z Le Figaro przyznał, że był zawiedziony faktem, iż Tom Cruise nigdy nie poprosił go o wyreżyserowanie filmu z serii Mission: Impossible:
Dla wielu osób może wydawać się to dziwne połączenie. Nazwisko Paula Thomasa Andersona raczej nie kojarzy się z mainstreamem i akcyjniakami. Warto jednak pamiętać, że filmowiec nigdy nie krył swojej sympatii do franczyzy. Miałoby więc sens, że chciałby dla odmiany coś stworzyć w jej ramach.
To nie byłaby pierwsza współpraca Andersona i Cruise'a
Ta dwójka pracowała razem w 1999 roku przy dramacie Magnolia. Paul Thomas Anderson odpowiadał za scenariusz i reżyserię, a Tom Cruise grał główną rolę. Produkcja została nagrodzona Złotym Globem i trzema nominacjami do Oscara. Można więc z czystym sumieniem stwierdzić, że była to bardzo owocna współpraca.
Niewykluczone jednak, że artyści spotkają się ponownie na planie zdjęciowym, choć raczej nie filmu z serii Mission: Impossible. Niedawno prestiżowy portal Variety poinformował swoich czytelników, że Tom Cruise skończył z franczyzą, jednak nadal zamierza rozwijać swoją karierę, współpracując z takimi twórcami jak właśnie Paul Thomas Anderson. Ten raport sugerował, że gwiazdor kina akcji zamierza skupić się teraz na bardziej artystycznych i mniejszych projektach niż blockbustery.
Najlepsze filmy z Tomem Cruisem wg IMDb
Źródło: worldofreel.com
