Paul Wesley z Pamiętników wampirów gwiazdą nowego horroru. O czym opowie History of Evil?

materiały prasowe

Stephanie Beatriz (Brooklyn 9-9) i gwiazda Pamiętników wampirów, Paul Wesley wystąpią w horrorze zatytułowanym History of Evil. Akcja filmu ma rozgrywać się w niedalekiej przyszłości i skoncentruje się na rodzinie, która ucieka przed swoim państwem, ukrywając się w niebezpiecznym domu o złej przeszłości. Beatriz i Wesley będą również producentami wykonawczymi filmu.

Za kamerą stanie Bo Mirhosseni, który jest również autorem scenariusza. History of Evil zostanie wyprodukowane przez XYZ Films i Two & Two Pictures. Ostatnim filmowym projektem w karierze Wesleya jest Matka jest tylko jedna z 2016 roku. Data premiery oraz pozostała część obsady nie jest na ten moment znana.

materiały prasowe

