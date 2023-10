Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - ścieżka dźwiękowa może być epicka. Ten kompozytor zdobył nagrodę za God of War: Ragnarok

Fot. Disney+

Film Music Reporter donosi, że ścieżką dźwiękową do serialu Disney+ Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy zajmuje się Bear McCreary wraz ze swoim zespołem Sparks & Shadows.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - ścieżka dźwiękowa może być epicka

Bear McCreary zdobył nagrodę Emmy za Demony da Vinci w kategorii "Najlepszy muzyczny motyw przewodni", a także TGA za God of War: Ragnarok w kategorii "Najlepsza ścieżka dźwiękowa". Był nominowany do Grammy za muzykę do gry Call of Duty: Vanguard. Kompozytor pracował także między innymi przy takich produkcjach jak Godzilla II: Król Potworów, Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, The Walking Dead i Wiedźmin: Rodowód krwi.

https://twitter.com/updatespercy/status/1712928539677274510

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - fabuła, premiera i reżyseria

Książki opowiadają o 12-letni chłopcu, który odkrywa, że jest synem Posejsona, boga mórz i oceanów. Bohater trafia do obozu, gdzie spotyka inne dzieci greckich bogów. Tak rozpoczynają się jego przygody z grupką wiernych przyjaciół. W 1. części książek, Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna, Zeus oskarżył chłopca o kradzież cennego artefaktu, więc główny bohater musiał wyruszyć w podróż, by go odnaleźć.

Rick Riordan i Jon Steinberg napisali scenariusz do serialu. James Bobin jest odpowiedzialny za reżyserię.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - planowana premiera w 2024 roku na platformie Disney+.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - zdjęcia

Percy Jackson i bogowie olimpijscy