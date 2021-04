Peter Pan & Wendy - zdjęcia z planu. Jude Law jako kapitan Hak

fot. Disney

Zdjęcia do filmu Peter Pan & Wendy rozpoczęły się w Vancouver w Kanadzie. Pierwsze zdjęcia pokazują to, czego oczekują fani popkultury, czyli Jude'a Lawa w kostiumie kultowego Kapitana Haka. Można dostrzec, że nawiązuje on do kostiumu w klasycznego filmu animowanego Disneya pod tytułem Piotruś Pan.

https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1380065054649901056

Peter and Wendy - o czym film?

Produkcja oparta jest na książce Peter and Wendy J.M Barriego oraz disneyowskiej animacji z 1953 oku. Jest to ponadczasowa opowieść o młodej dziewczynie, która wyrusza z braćmi do magicznej Nibylandii. Tam poznaję chłopca, który nigdy nie chce dorosnąć, a także wróżkę i złego kapitana piratów. Wkrótce razem muszą stawić czoło niebezpiecznej przygodzie.

W obsadzie są Yara Shahidi jako Dzwoneczek, Ever Anderson jako Wendy, Alexander Molony jako Piotruś Pan, Molly Parker jako pani Darling, Alan Tudyk jako pan Darling, Joshua Pickering jako John, Jacobi Jupe jako Michael, Jim Gaffigan jako Smee oraz Alyssa Wapanatâhk jako Tygrysia Lilia.

Peter & Wendy - data premiery nie jest znana. Wiadomo jedynie, że film trafi do platformy streamingowej Disney+ w 2022 roku.