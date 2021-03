Peter Pan & Wendy - rozpoczęto zdjęcia do aktorskiej wersji Piotrusia Pana. Oto pełna obsada

materiały prasowe

Disney potwierdził, że główne zdjęcia do filmu przygodowego Peter Pan & Wendy rozpoczęły się w Vancouver. Film wyreżyseruje David Lowery, a premiera produkcji będzie miała miejsce w 2022 roku na Disney+.

W obsadzie znaleźli się Jude Law w roli Kapitana Haka; Yara Shahidi jako Dzwoneczek; Ever Anderson jako Wendy; Alexander Molony jako Piotruś Pan; Molly Parker jako pani Darling; Alan Tudyk jako pan Darling oraz debiutanci, Joshua Pickering jako John; Jacobi Jupe jako Michael, Alyssa Wapanatâhk jako Tiger Lily oraz Jim Gaffigan jako Smee.

fot. Disney

Oparta na powieści JM Barrie i zainspirowana animowanym klasykiem z 1953 roku, produkcja Peter Pan & Wendy to ponadczasowa opowieść o młodej dziewczynie, która wbrew pragnieniom rodziców, którzy chcą, aby uczęszczała do szkoły z internatem, podróżuje z dwoma młodszymi braćmi do magicznej Nibylandii. Tam spotyka chłopca, który nie chce dorosnąć, maleńką wróżkę i złego kapitana piratów. Wkrótce bohaterowie trafiają na ekscytującą i niebezpieczną przygodę z dala od rodziny i domowego zacisza.