Pierścienie Władzy - kim naprawdę są Mroczny Czarodziej i Nieznajomy? Genialne wytłumaczenie podbija sieć

Widzowie serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy od początku 2. sezonu wciąż zadają sobie pytanie o to, kim naprawdę są Nieznajomy i Mroczny Czarodziej? Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że pierwszy z nich faktycznie może być Gandalfem, co rzekomo potwierdza kolejna wskazówka. Składa się jednak tak, że od kilku dni w sieci krąży zaskakująca i genialna w swojej prostocie teoria na temat prawdziwej tożsamości obu postaci.

Zgodnie z nią Nieznajomy i Mroczny Czarodziej nie są odpowiednio Gandalfem i Sarumanem, a po prostu Błękitnymi Czarodziejami, Alatarem i Pallando. W jednym z listów z 1958 roku J.R.R. Tolkien napisał o tych Istarich następujące słowa:

Sądzę, że wysłani zostali w znacznie dalsze okolice, na Wschód i na Południe, do okupowanych przez wroga krain nieznanych Númenóryjczykom. Nie wiem, czy odnieśli jakieś sukcesy, obawiam się jednak, że skończyli podobnie jak Saruman, choć nie dokładnie tak samo. Podejrzewam też, że to oni są odpowiedzialni (pośrednio lub bezpośrednio) za powstanie różnych kultów i praktyk "magicznych", które przetrwały upadek Saurona.

W późniejszych pismach Tolkien zmienił jednak swój stosunek do Błękitnych Czarodziejów, próbując przedstawić ich wysiłki na Wschodzie jako niezbędne do zakłócenia powstawania potęgi Saurona:

Ich zadaniem było obejście Saurona: udzielenie pomocy nielicznym plemionom ludzi, które zbuntowały się przeciwko kultowi Melkora, wzniecenie rebelii... A po jego pierwszym upadku odszukanie jego kryjówki (co im się nie udało) i wywołanie zamieszania i zdezorganizowanie sił Wschodu...

Według krążącej w sieci teorii Mroczny Czarodziej miałby być odzwierciedleniem przekazu płynącego ze starszych pism Tolkiena i okazać się tym Błękitnym Czarodziejem, który znalazł się pod wpływem Saurona. Nieznajomy z kolei będzie drugim Błękitnym Czarodziejem, reprezentującym późniejszy stosunek twórcy Władcy Pierścieni do obu Istarich - przybył na Wschód, by walczyć z siłami złoczyńcy.

